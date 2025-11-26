„Chelsea“ Čempionų lygoje skaudžiai pamokė dešimtyje likusią „Barcelona“, smūgius gavo kiti su Anglijos klubai

Anglijos ekipa išsiveržė į priekį 27-ąją minutę po J.Kounde įvarčio į savuosius vartus – po kampinio kamuolys buvo nukreiptas į baudos aikštę ir „Barcelona“ žaidėjas netyčia pakišo koją ir nukreipė jį į vartus.
44 min. katalonų ekipos kapitonas R.Araujo aikštės viduryje „nuskynė“ varžovą ir jam buvo parodyta antroji geltona kortelė, žaidėjas buvo priverstas palikti aikštę ir „Barcelona“ turėjo kovoti dešimtyje.
Antrojo kėlinio 56 min. Estevao vienas surengė slalomą ir galingu smūgiu padvigubino persvarą iki 2:0.
Trečiasis įvartis krito 73 min. kai pasižymėjo Liamas Delapas – nors pradžioje buvoparodyta nuošalė, po VAR peržiūros įvartis buvo įskaitytas.
Po šio laimėjimo „Chelsea“ bent trumpam pakilo į 4-ąją vietą.
Dar viename mače vienas iš lyderių „Manchester City“ klubas pralaimėjo Lėverkuzeno „Bayer“ ir liko su 10 taškų šeštoje pozicijoje. Tuo tarpu vokiečiai su 8 taškai pakilo į 13-ąją poziciją.
Nepasisekė dar vienam Anglijos klubui – „Newcastle United“, kuris pralaimėjo vienam iš autsaiderių Marselio „Olympique“ 1:2. Prancūzai iškovojo 6-ąjį tašką ir užima 19 vietą, o Niukastlas su 9 taškais krito į 8 vietą.
Amsterdamo „Ajax“ lieka vienintele turnyro ekipa, kuri dar nelaimėjo ir nrsužaidė lygiosiomis – turi 0 taškų. Šįkart olandai 0:2 pralaimėjo Lisabonos „Sporting“.
Čempionų lygos antradienio rungtynės:
Amsterdamo „Ajax“ – Lisabonos „Benfica“ 0:2
Stambulo „Galatasaray“ – „Union St.Gilloise“ 0:1
Bodės „Glimt“ – Turino „Juventus“ 2:3
Dortmundo „Borussia“ – „Villarreal“ 4:0
Londono „Chelsea“ – „Barcelona“ 3:0
„Manchester City“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 0;2
Marselio „Olympique“ – „Newcastle United“ 2:1
„Napoli“ – Agdamo „Qarabag“ 2:0
Prahos „Slavia“ – Bilbao „Athletic“ 0:0.
