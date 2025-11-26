Andrius Tapinas – naujasis Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas

Pastaruoju metu itin aktyviai ekipos reikaluose dalyvavęs A. Tapinas žengia į naują etapą: nuo šiol jis užims oficialias pareigas didžiausiame Vilniaus futbolo klube.
„Matant, kiek aktyviai įsitraukiau į „Žalgirio“ reikalus, atrodytų, jog labai lengvas sprendimas, bet iš tikro daug svarsčiau. Prisidėti iš šono – smagu, pareigos klube – rimta atsakomybė, – aiškino A. Tapinas. – Bet kaip tu gali atsisakyti tokio iššūkio – prisidėti prie naujos kartos futbolo klubo kūrimo, pamėginti sugrąžinti jaudulio jausmą į miestą per rungtynių dieną?“
A. Tapinas akcentuoja, kad jokio finansinio atlygio užimdamas šias pareigas negaus.
„Du esminiai dalykai – klubo prezidentas yra neatlygintinos pareigos, prezidentas atsakingas už rinkodarą, reprezentaciją, žiūrovų ir rėmėjų pritraukimą. Klubui tiesiogiai vadovauja direktorius, komandą komplektuoja sporto direktorius. Aiški ir vakarietiška struktūra“, – teigė jis.
A. Tapino vadovaujama „Laisvės TV“ taip pat prisidės prie klubo rinkodaros.
„Kalbėsimės daug ir atvirai, atsidarys nauji medijos kanalai – Laisvės TV tampa informaciniu Vilniaus „Žalgirio“ partneriu ir jau kitą savaitę filmuojame unikalų podcastą „Trise valtyje“ – trys klubo vadovai – Mindaugas, Tadas ir aš – labai atvirai pasakoja, kas vyksta klube ir kokia ta futbolo virtuvė“, – pranešė A. Tapinas.