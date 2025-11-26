Čempionų lygoje – „Bayern“ ir „Arsenal“ akistata

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Londono futbolininkai laimėję visas 4 rungtynes užima antrąją vietą ir nusileidžia būtent Miuncheno „Bayern“ ekipai, kuri taip pat laimi viską.
Penktajame ture netrūksta inirtingų dvikovų ir kituose stadionuose.
Madrido „Atletico“ Ispanijoje siekia pergalės prieš Milano „Inter“.
Ispanijos klubas per 4 rungtynes surinko 6 taškus ir užima 20-ąją vietą, o nieko nepralaimintis „Inter“ rikiuojasi 3-oje pozicijoje.
Tuo tarpu čempionų titulą ginantis Paryžiaus „Saint-Germain“ namuose susitinka su Londono „Tottenham Hotspur“.
PSG turėdami 9 taškus užima 7-ąją poziciją, o Londono klubas su 8 taškais rikiuojasi 12-oje vietoje.
Kiti rezultatai:
„FC Copenhagen“ – Almatos „Kairat“ 3:2,
„Pafos“ – „Monaco“ 2:2.
Londono ArsenalMiuncheno BayernPSG
