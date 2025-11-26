SportasFutbolas

Dar vienas futbolininkas keičia „Žalgirius“: į Kauną keliauja Anglijoje žaidęs saugas

2025 m. lapkričio 26 d. 09:50
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje šį rudenį debiutavęs 22-ejų Motiejus Burba tapo antruoju FK „Kauno Žalgirio“ naujoku prieš 2026-ųjų sezoną.
Atakuojantis futbolininkas praėjusiame sezone rungtyniavo Vilniaus „Žalgirio“ klube, kuriam priklausė nuo 2020-ųjų.
Per tuos šešis sezonus M.Burba buvo skolintas Kėdainių „Nevėžio“, Telšių „Džiugo“ ir Marijampolės „Sūduvos“ komandoms, taip pat buvo nuolat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines.
Paauglystėje futbolininkas trejus metus taip pat praleido Anglijos futbolo sistemoje, kur žaidė „Crystal Palace“ jaunimo komandoje.
„Sveiki, „Kauno Žalgirio“ fanai! Esu labai laimingas gavęs šią galimybę prisijungti prie klubo. Tikiuosi, kad prisidėsiu prie pergalių ir tolimesnio klubo augimo“, – sakė Lietuvos aukščiausioje lygoje vos 16-os debiutavęs saugas.
Nors M.Burbai tik 22-eji metai, jo sąskaitoje A lygoje jau daugiau nei 130 sužaistų rungtynių, 12 įvarčių ir 11 rezultatyvių perdavimų.
Kauno ŽalgirisVilniaus ŽalgirisLietuvos futbolo A lyga

