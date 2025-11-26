Drama Vilniaus „Žalgiryje“: „Prisiekinėjo ištikimybę klubui ir dingo“

Vilniaus „Žalgirį“ per pastarąją savaitę paliko du futbolininkai, abu pasirinkę savo karjerą tęsti kitame – Kauno – „Žalgiryje“: Joris Moutachy ir Motiejus Burba.
Kaip teigia naujasis klubo prezidentas, vienas iš šių dviejų futbolininkų šiame procese buvo pagarbus ir profesionalus, o kitas – priešingai.
„Apie viziją papasakosiu plačiau ir vėliau, kai ją patvirtins dalininkai, vienas principas aiškus – atvirai kalbėti apie geras ir blogas naujienas. Nes blogų naujienų yra ir bus“, – pradėjo A. Tapinas.
„Žalgirį“ paliko du pagrindinės sudėties žaidėjai. „Žalgiris“ jiems pateikė smarkiai pagerintus pasiūlymus, jie pasirinko kitą kryptį. Taip futbole nutinka – agentai, vilionės, ambicijos, klubo praeities šleifas. Skiriasi tik tai, kaip jie palieka klubą.
Vienas paskambino sporto direktoriui, paaiškino situaciją, padėkojo už pasiūlymą. Profesionaliai ir gražiai atsisveikino. Kitas žaidėjas, kuris prisiekinėjo ištikimybę klubui ir pasakojo, koks yra dėkingas naujajam „Žalgirio“ treneriui už pasitikėjimą ir reanimuotą karjerą, tiesiog dingo.
Nei atsisveikino, nei paskyrė dvi minutes paskambinti žmogiškai padėkoti ir paaiškinti, kad keliauja kitur. Visi būtų supratę. O jis tiesiog išsliūkino. Bet visi savo kelią renkasi patys.“
Didžiausias sostinės futbolo klubas per pastaruosius keletą mėnesių perėjo daug pokyčių, kurie galiausiai vainikavosi verslininko Tado Burgailos atėjimu į organizaciją po to, kai jis išpirko Vilmai Venslovaitienei ir Mindaugui Nikoličiui priklausiusias klubo dalis, o vėliau įsigijo ir dar vieną dalį „Žalgirio“, taip įsigydamas kontrolinį organizacijos valdymo paketą.
Pasak A. Tapino, ištikimiausi Vilniaus „Žalgirio“ yra teisūs skeptiškai žiūrėdami į klube vykstančias permainas.
„Bet daug svarbiau geros naujienos, kurių bus daug. Komandą komplektuoja naujasis sporto direktorius Giedrius Klevinskas. Jis turi patirties, šaltą galvą ir kantrybės. Tuoj pamatysit“, – teigė visuomenininkas.
„Per Pietų IV sezono uždarymą vienas Žalgirio fanas man pasakė – „mus tiek metų maitino pažadais, kad neskubam tikėti, ką sako nauji žmonės“. „Ir teisingai darot“ – atsakiau. Viską matuosim darbais. Po vieną įgyvendintą pažadą.“
