Lietuvoje lankysis Vokietijos futbolo legenda

Konferencijoje lankysis ir pranešimą konferencijos dalyviams pristatys buvęs žymus futbolininkas, vartininkas iš Vokietijos Jensas Lehmannas.
J. Lehmannas gali pasigirti ne vienu per karjerą iškovotu titulu. Jis yra tapęs Vokietijos ir Anglijos čempionu, su savo šalies rinktine iškovojo pasaulio čempionato sidabro ir bronzos medalius, žaidė Europos čempionato finale bei UEFA Čempionų lygos finale.
1997-aisiais ir 2006-aisiais buvo išrinktas geriausiu vartininku.
Visi jau pristatyti konferencijos lektoriai:
– Prof. Dr. Sergio Lara-Bercialis, sporto treniravimo ir jaunimo sporto profesorius ir vienas žymiausių jaunimo sporto ekspertų Europoje bei pasaulyje.
– Markas Sampsonas, dabartinis „Coachbetter“ platformos direktorius bei buvęs Anglijos moterų nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris, sukaupęs išskirtinę tarptautinę patirtį bei gilias žinias aukšto meistriškumo futbole.
– Zurabas Amirianas, Roterdamo „Feyenoord“ klubo trenerių ir metodikos vadovas, atlieka svarbų vaidmenį formuojant žaidėjų ugdymą bei skatina stiprią, į ateitį orientuotą trenerių filosofiją.
– Dr. Jacqueline Mueller, sporto mokslo ir žaidėjų ugdymo ekspertė, kurios darbas sklandžiai derina akademines žinias ir aukščiausio lygio praktinę patirtį.
– Jensas Lehmannas, futbolo pasaulyje gerai žinomas legendinis vartininkas, kuris savo profesionalią karjerą kūrė žaisdamas tokiose komandose kaip Štutgarto „Stuttgart“, Dortmundo „Borussia“, Londono „Arsenal“ ir Vokietijos nacionalinė vyrų rinktinė.
Artimiausiu metu bus pristatyti ir likę konferencijos lektoriai.