Po FIFA sprendimo – pasipiktinimo banga: „Pati paprasčiausia korupcija“

Lapkričio 13-ąją Portugalijos futbolo rinktinės superžvaigždė Cristiano Ronaldo pirmąkart savo karjeroje nacionalinėje komandoje rungtynių metu gavo raudoną kortelę po to, kai iš alkūnės trenkė Airijos gynėjui Darai O'Shea.
C. Ronaldo dėl to turėjo praleisti kitas Portugalijos rungtynes su Armėnija, kuriose sprendėsi šalies rinktinės likimas dėl patekimo į kitą vasarą vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą.
FIFA Drausmės komitetas nusprendė, kad 40-mečio nusižengimas atitiko grubaus veiksmo kriterijus. Jeigu yra nusprendžiama, kad šis kriterijus buvo pasiektas, žaidėjas turi būti suspenduojamas trejoms rungtynėms. Vis dėlto buvo padaryta išlyga – dvejos rungtynės, kurias dar pagal įprastinę situaciją turėtų praleisti C. Ronaldo, yra nukeliamos vienerių metų laikotarpiui.
„Toks pareiškimas yra blogiau nei tiesiog pasakyti, kad buvo skirtas vieno mačo suspendavimas“, – teigia populiariausias ir tūkstančių teigiamų atsiliepimų sulaukęs komentaras „Reddit“ platformoje.
Neseniai C. Ronaldo viešėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kur tiek FIFA vadovas Giannis Infantino, tiek ir žymusis futbolininkas susitiko su šalies prezidentu Donaldu Trumpu. Pasipiktinę futbolo teigia, kad tokiu žingsniu atvirai parodoma, kad C. Ronaldo yra neabejotinai aukščiau bet kokių taisyklių, o kitiems futbolininkams tokios išlygos taikomos tikrai nebūtų.
Su šia mintimi sutinka ir žymus Anglijos futbolo žurnalistas Henry Winteris.
„Taip elgdamiesi Cristiano Ronaldo atveju FIFA žemina savo pačių drausminio proceso patikimumą ir savo teisėjų autoritetą. Jis neabejotinai yra vienas geriausių šiame žaidime, nuostabus futbolininkas, itin svarbus FIFA rinkodaroje ir savo milijardui sekėjų populiarindamas šį žaidimą, o paskutinis Messi-Ronaldo šokis pasaulio čempionate yra FIFA ir televizijų svajonė, tačiau teisingumas turėtų būti aklas statusui ir komercinei vertei“, – ilgame savo įraše teigė žurnalistas.
„FIFA galėjo įgyti pagarbos, jei Ronaldo būtų nubaudusi kaip ir kitus žaidėjus. Portugalija tikrai būtų išgyvenusi dvejas grupės etapo rungtynes be Ronaldo – tokia ir turėjo būti nuobauda už grubų veiksmą. Ronaldo iš alkūnės trenkė Darai O'Shea į nugarą, iš pradžių gavo geltoną kortelę, bet vėliau po VAR peržiūros dėl smurtinio veiksmo teisėtai buvo parodyta raudona kortelė – už tai skiriamas trejų rungtynių suspendavimas. Taigi FIFA taip tiesiog žlugdo VAR.“
„Pati paprasčiausia korupcija. FIFA elgiasi tikrai gėdingai. Jeigu būčiau komanda Portugalijos grupėje, stengčiausi kuo labiau juos už tai nubausti“, – komentavo vienas sirgalius.
Kitas fanas prisiminė prieš keletą metų FIFA vadovo Giannio Infantino pasaulio čempionato metu ištartus ikoniniais tapusius žodžius, kuriais jis vardino, kaip šiuo metu jaučiasi, vieną po kito minėdamas įprastai marginalizuojamas visuomenės grupes.
„Šiandien aš jaučiuosi velniškai korumpuotas“, – juokėsi vartotojas.
„Visiška gėda, kai tuo pat metu Moises Caicedo praleis pirmą mačą dėl dviejų geltonų kortelių“, – komentavo kitas.