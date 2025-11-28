Skaldyk ir valdyk: „Kauno Žalgiris“ įsigijo dar vieną kitam A lygos klubui priklausiusį žaidėją

31-erių metų saugas pastaruosius dvejus metus vilkėjo Kauno rajono „Hegelmann“ komandos marškinėlius ir buvo vienas šios ekipos lyderių – per 82 rungtynes pasižymėjo 13 įvarčių ir atliko 17 rezultatyvių perdavimų.
„Leo yra Lietuvoje puikiai įsitvirtinęs ir savo gebėjimus jau įrodęs žaidėjas, kuris sustiprins mūsų komandą. Tai buvo vienas iš pagrindinių tarpsezonio taikinių, tad esame patenkinti, kad sugebėjome susitarti vos pasibaigus sezonui“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Futbolininkas pasibaigus sezonui Kaune sėkmingai praėjo medicininę patikrą ir oficialiai tapo „Kauno Žalgirio“ nariu.
„Esu laimingas čia būdamas ir tikiuosi, kad galėsime vėl iškovoti titulą. Prisijungti prie čempionų yra geras sprendimas. Man labai patinka komandos žaidimo stilius, klubas turi puikią infrastruktūrą. Šiemet sunkiai dirbau, kad galėčiau čia būti“, – Žalgiris.lt sakė brazilas.
Anksčiau Lietuvoje ir Telšių „Džiugo“ klube žaidęs futbolininkas didžiąją dalį karjeros praleido gimtosios Brazilijos klubuose, o persikėlęs į Europą rungtyniavo Kipre (Aradipu „Omonia“) ir Graikijoje (Volo „Niki“).
„Visų pirma – noriu būti geras komandos draugas. Norėdami tapti čempionais, turėsime būti gerais draugais. Visi nori žaisti, bet svarbiausia yra komanda“, – sakė L.Ribeiro.