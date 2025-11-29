SportasFutbolas

„Manchester City“ tik pridėto laiko metu palaužė „Leeds United“

2025 m. lapkričio 29 d. 20:23
Lrytas.lt
Pepo Guardiolos treniruojamas „Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos namų rungtynėse 3:2 (2:0) palaužė „Leeds United“ ekipą.
Jau pirmąją rungtynių minutę Philas Fodenas siuntė kamuolį į vartus, o pirmojo kėlinio viduryje pranašumą padvigubino Joško Gvardiolas.
Visgi antrojo kėlinio pradžioje po keitimo pasirodęs Dominicas Calvertas-Lewinas sugebėjo greitai sušvelninti atsilikimą.
68-ąją minutę rungtynių teisėjas skyrė 11 metrų baudinį į šeimininkų vartus.
Luko Nmecha smūgis buvo atremtas, tačiau vokietis iškart pataisė savo smūgį ir lygino rezultatą.
Pergalingas įvartis krito tik pridėto laiko metu, kuomet komandą gelbėjo P.Fodenas.
Kiti rezultatai:
„Brentford“ – „Burnley“ 3:1,
„Sunderland“ – „Bournemouth“ 3:2.
Manchester CityLeeds UnitedAnglijos Premier lyga

