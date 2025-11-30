„Bayern“ ir „Borussia“ vargo dėl pergalių

Miuncheno klubas namuose 3:1 (1:1) įveikė „St. Pauli“ ekipą.
Pirmieji pasižymėjo svečiai, kuomet jau 6-ąją rungtynių minutę Andreas Hountondji pelnė įvartį, o „Bayern“ rezultatą lygino tik pirmojo kėlinio pabaigoje tikslaus Raphaelio Guerreiro smūgio dėka.
Pergalingi rungtynių įvarčiai krito pačioje rungtynių pabaigoje – 3-ąją ir 6-ąją teisėjo pridėto laiko minutę.
„Bayern“ herojais tapo Luisas Diazas ir Nicolas Jacksonas.
„Borussia“ ekipa išvykoje 2:1 (1:0) palaužė Lėverkuzeno „Bayer“.
Nugalėtojų gretose įvarčiais pasižymėjo Aaronas Anselmino ir Karimas Adeyemi, o „Bayer“ ekipoje tikslų smūgį atliko 19-metis Christianas Michelas Kofane.
Vokietijoje dar nepralaimėjęs „Bayern“ pirmauja su 34 taškais. Dortmundo futbolininkai iškovoję 25 taškus užima 3-ąją vietą.
Miuncheno BayernDortmundo BorussiaLėverkuzeno Bayer
