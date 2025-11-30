Įvarčių badą nutraukęs A. Isakas padovanojo pergalę „Liverpool“ klubui

Pirmajame kėlinyje abu garsieji „Liverpool“ naujokai – A.Isakas ir Florianas Wirtzas turėjo neblogas galimybes pasižymėti, tačiau šeimininkų gynybos jiems įveikti nepavyko.
Nepaisant nesėkmių, Liverpulio futbolininkai ir toliau kontroliavo rungtynių eigą, o 60-ąją minutę pagaliau ir krito įvartis.
Po Cody Gakpo perdavimo švedas A.Isakas puikiu smūgiu į kairį apatinį vartų kampą išvedė „Liverpool“ ekipą į priekį.
Puolėjui tai buvo šeštas mačas „Premier“ lygoje vilkint „Liverpool“ marškinėlius ir vos pirmasis įvartis. Kituose turnyruose A.Isakas per 5 mačus mušė 1 įvartį.
83-ąją mintuę Lucas Paqueta užsidirbo geltoną kortelę po to, kai išreiškė nepasitenkinimą teisėjo užfiksuota pražanga komandos draugui. Pamatyta geltona kortele negalėjęs patikėti brazilas puolė ginčytis su teisėju.
Saugą ramino tiek komandos draugai, tiek „Liverpool“ žaidėjai. Visgi po minutę besitęsusio brazilo šou rungtynių arbitro nervai nebeatlaikė ir futbolininkui parodė antrą geltoną kortelę.
Mažumoje likę „West Ham“ futbolininkai turėjo galimybę dar išlyginti rezultatą, bet Jarrodo Boweno smūgis skriejo virš vartų.
O per teisėjo pridėtą laiką greitose atakos metu C.Gakpo padvigubino svečių pranašumą ir užtvirtino pergalę.
„Liverpool“ ekipa turėdama 21 tašką užima 8-ąją vietą. Londono ekipa su 11 taškų rikiuojasi 17-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
Londono „Crystal Palace“ – „Manchester United“ 1:2,
Birmingemo „Aston Villa“ – „Wolverhampton“ 1:0,
„Nottingham Forest“ – „Brighton“ 0:2.