SportasFutbolas

Marselio „Olympique“ nepasinaudojo galimybe tapti Prancūzijos čempionato lyderiais

2025 m. lapkričio 30 d. 09:53
Lrytas.lt
Prancūzijos futbolo čempionate Marselio „Olympique“ turėjo puikią galimybę pakilti į pirmąją vietą lygoje, tačiau ja nepasinaudojo.
Daugiau nuotraukų (1)
„Olympique“ namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:1) su „Toulouse“ ekipa.
Svečiai pirmavo po pirmojo kėlinio, kuomet 14-ąją minutę įvarčiu pasižymėjo Emersonnas.
Igoris Paixao ir Pierre’as Emile Hojbjergas sugebėjo Marselio komandą išvęsti į priekį, bet 89-ąją minutę į aikštę žengęs Santiago Hidalgo sugebėjo per pridėtą laiką išplėšti pergalę.
Tuo tarpu Paryžiaus „Saint-Germain“ išvykoje 0:1 (0:1) pripažino „Monaco“ pranašumą.
Vienintelį rungtynių įvartį pelnė Takumi Minamino.
PSG pirmauja „Ligue 1“ čempionate su 30 taškų, o antrąją vietą užimantis „Olympique“ klubas savo sąskaitoje turi 29 taškus. Tiesa, trečioje esantis „Lens“ klubas yra iškovojęs 28 taškus, o savo 14-ojo turo rungtynes žais sekmadienį, tad turi galimybę pakilti į pirmąją vietą.
PSGMarselio OlympiquePrancūzijos futbolo lyga (Ligue 1)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.