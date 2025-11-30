Marselio „Olympique“ nepasinaudojo galimybe tapti Prancūzijos čempionato lyderiais

„Olympique“ namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:1) su „Toulouse“ ekipa.
Svečiai pirmavo po pirmojo kėlinio, kuomet 14-ąją minutę įvarčiu pasižymėjo Emersonnas.
Igoris Paixao ir Pierre’as Emile Hojbjergas sugebėjo Marselio komandą išvęsti į priekį, bet 89-ąją minutę į aikštę žengęs Santiago Hidalgo sugebėjo per pridėtą laiką išplėšti pergalę.
Tuo tarpu Paryžiaus „Saint-Germain“ išvykoje 0:1 (0:1) pripažino „Monaco“ pranašumą.
Vienintelį rungtynių įvartį pelnė Takumi Minamino.
PSG pirmauja „Ligue 1“ čempionate su 30 taškų, o antrąją vietą užimantis „Olympique“ klubas savo sąskaitoje turi 29 taškus. Tiesa, trečioje esantis „Lens“ klubas yra iškovojęs 28 taškus, o savo 14-ojo turo rungtynes žais sekmadienį, tad turi galimybę pakilti į pirmąją vietą.
PSGMarselio OlympiquePrancūzijos futbolo lyga (Ligue 1)
Rodyti daugiau žymių