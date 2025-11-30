SportasFutbolas

Starto sudėtyje pasirodęs G. Gineitis buvo pakeistas dar pirmajame kėlinyje

2025 m. lapkričio 30 d. 17:17
Lrytas.lt
Gvidas Gineitis sekmadienio Italijos futbolo čempionato „Serie A“ rungtynes pradėjo starto sudėtyje, tačiau dar pirmajame kėlinyje sėdo ant atsarginių suoliuko.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvio atstovaujamas „Torino“ klubas išvykoje 1:2 (0:2) nusileido „Leece“ ekipai.
Lassana Coulibaly ir Lamecko Banda įvarčiai 20-ąją ir 22-ąją minutę leido šeimininkams jau rungtynių pradžioje įgyti svarų pranašumą.
Turino treneris Marco Baroni ieškodamas pokyčių nusprendė 37-ąją minutę vietoje G.Gineičio į aikštę išleisti Duvaną Zapata.
Svečiams atsilikimą pavyko sušvelninti 57-ąją minutę, kuomet kamuolį į vartus siuntė Che Adamsas.
Pridėto laiko metu „Torino“ turėjo puikią galimybę išlyginti rezultatą, tačiau „Leece“ vartų sargas Wladimiro Falcone atrėmė Kristjano Asllani smūgiuotą 11 metrų baudinį.
„Torino“ su 14 taškų užima 12-ąją poziciją „Premier“ lygoje. „Leece“ iškovojusi 12 taškų rikiuojasi 14-oje pozicijoje.
Gvidas GineitisTorinoItalijos futbolo čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.