Starto sudėtyje pasirodęs G. Gineitis buvo pakeistas dar pirmajame kėlinyje

Lietuvio atstovaujamas „Torino“ klubas išvykoje 1:2 (0:2) nusileido „Leece“ ekipai.
Lassana Coulibaly ir Lamecko Banda įvarčiai 20-ąją ir 22-ąją minutę leido šeimininkams jau rungtynių pradžioje įgyti svarų pranašumą.
Turino treneris Marco Baroni ieškodamas pokyčių nusprendė 37-ąją minutę vietoje G.Gineičio į aikštę išleisti Duvaną Zapata.
Svečiams atsilikimą pavyko sušvelninti 57-ąją minutę, kuomet kamuolį į vartus siuntė Che Adamsas.
Pridėto laiko metu „Torino“ turėjo puikią galimybę išlyginti rezultatą, tačiau „Leece“ vartų sargas Wladimiro Falcone atrėmė Kristjano Asllani smūgiuotą 11 metrų baudinį.
„Torino“ su 14 taškų užima 12-ąją poziciją „Premier“ lygoje. „Leece“ iškovojusi 12 taškų rikiuojasi 14-oje pozicijoje.
