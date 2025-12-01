„Hegelmann“ atsisveikina su kapitonu Klaudijumi Upstu

Upstas prie „Hegelmann“ prisijungė dar tuomet, kai komanda rungtyniavo Pirmoje lygoje, o kartu su klubu žengė į A lygą ir tapo vienu kertinių komandos ramsčių. Per šį laikotarpį jis demonstravo išskirtinį stabilumą, profesionalumą ir lyderystę, o jo įtaka komandos rūbinėje ir aikštėje buvo neabejotina.
Vilkėdamas mėlynai baltus marškinėlius Upstas sužaidė iš viso 173 oficialias rungtynes – įskaitant Lietuvos čempionatą, LFF taurės varžybas ir UEFA Konferencijų lygos atranką. Vien A lygoje jis sužaidė 156 rungtynes, per kurias pelnė 5 įvarčius ir atliko 22 rezultatyvius perdavimus.
Jo indėlis buvo svarbus iškovojant reikšmingus klubo pasiekimus:
2 kartus tapta A lygos vicečempionais (2024 ir 2025 m.)
3 kartus žaista LFF taurės finaluose (2022, 2024 ir 2025 m.)
2 sezonuose rungtyniauta UEFA Konferencijų lygos atrankos turnyre
2022 m. Klaudijus Upstas, būdamas FC „Hegelmann“ žaidėju, debiutavo Lietuvos nacionalinėje vyrų rinktinėje Baltijos taurėje, taip įrašydamas savo pavardę ir į klubo istoriją, ir į šalies futbolo metraščius.
„Po šešerių metų tenka atsisveikinti su Hegelmann komanda. Per šį laiką teko tris kartus žaisti taurės finale – nors trofėjaus iškelti nepavyko, kiekvienas finalas mane užgrūdino ir dar labiau suvienijo su komanda. Du kartus tapome A lygos vicečempionais – tai įrodymas, kad augome, tobulėjome ir visada kovojome iki galo.
Į klubą atėjau dar tada, kai žaidėme Pirmoje lygoje. Ši kelionė mane pakeitė iš esmės – išmokau disciplinos, atsakomybės, per šiuos metus užaugau kaip futbolininkas ir kaip žmogus.
Noriu padėkoti komandos draugams, treneriams, personalui ir sirgaliams. Ačiū už pasitikėjimą, už kartu praleistas akimirkas ir už tai, kad visada buvome viena šeima. Nors atsisveikiname, visi prisiminimai ir patirtis keliaus kartu su manimi. Ačiū jums visiems. Iki.“, – kalbėjo K. Upstas atsisveikindamas.
FC „Hegelmann“ direktorius Dainius Šumauskas pabrėžė, kad Upsto palikimas klube yra ypatingai reikšmingas:
„Klaudijus buvo daugiau nei žaidėjas – jis buvo mūsų komandos ramstis, lyderis ir žmogus, kuris įtvirtino profesionalumo standartus. Jo atsidavimas, kapitono pavyzdys ir neblėstantis charakteris padėjo komandai pasiekti aukščiausius rezultatus klubo istorijoje. Esame jam be galo dėkingi ir linkime didžiausios sėkmės naujame etape. Klaudijus visada liks svarbia mėlynai baltų istorijos dalimi.“
FC „Hegelmann“ nuoširdžiai dėkoja K. Upstui už ilgametį atsidavimą, pergales ir nepamirštamus sezonus.