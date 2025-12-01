Pirmasis Vilniaus „Žalgirio“ naujokas – Deividas Šešplaukis

„Vilniaus „Žalgiris“ labai džiaugiasi pasirašęs kontraktą su universaliu ir keliose aikštės pozicijose žaisti galinčiu lietuviu D. Šešplaukiu. Deividas geba efektyviai prisitaikyti prie skirtingų vaidmenų aikštėje, todėl tikimės, jog jo universalumas leis treneriui labiau varijuoti taktinėmis schemomis. Be to, Deividas yra Lietuvos nacionalinės rinktinės kandidatas, taigi, jo atvykimas vienareikšmiškai sustiprina tiek komandos konkurencijos lygį, tiek sudėties gylį“, – kalbėjo sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Prie komandos prisijungęs lietuvis išskyrė jam patikusią klubo viziją ir išreikštą pasitikėjimą.
„Džiaugiuosi prisijungęs prie Vilniaus „Žalgirio“ komandos. Patiko klubo vizija skirti daugiau dėmesio lietuviams. Tai yra sveikintina. Prisijungti prie „Žalgirio“ paskatino ir naujos valdžios pasitikėjimas manimi bei tai, kad klubas yra užgrūdintas aukščiausiems tikslams. Tai bus puiki proga įrodyti, ko esu vertas. Nekantrauju ir labai laukiu artėjančio sezono“, – mintimis dalijosi naujasis žalgirietis D. Šešplaukis.
Per savo karjerą Deividas atstovavo Šiaulių, Ispanijos, Marijampolės, Pakruojo, Kauno komandoms bei atstovavo Lietuvos vyrų nacionalinei rinktinei.
Praeityje su FK „Kauno Žalgiris“ komanda saugas du kartus tapo A lygos bronzos medalio laimėtoju.
2023 m. su FA „Šiauliai“ komanda D. Šešplaukis pasiekė istorines klubo aukštumas: iškovota trečioji vieta A lygoje, pasiektas LFF taurės finalas.
Praėjusiame A lygos sezone saugas grįžo po anksčiau patirtos traumos ir sužaidė 16 rungtynių, per kurias atliko 3 rezultatyvius perdavimus.