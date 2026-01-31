„Arsenal“ grįžo į pergalių kelią – nepaliko vilčių „Leeds United“

Londono ekipoje įvarčius mušė Martinas Zubimendi, Viktoras Gyokeresas ir Gabrielis Jesusas, o kartą kamuolį į savo vartus siuntė Karlas Darlowas.
„Arsenal“ šia pergale atsitiesė po nesėkmingos serijos „Premier“ lygoje. Londono klubas prieš tai du kartus buvo sužaidęs lygiosiomis ir kartą pralaimėjęs.
M.Artetos auklėtiniai su 53 taškais užima pirmąją vietą. „Leeds United“ ekipa su 26 taškais rikiuojasi 16-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
„Brighton“ – Liverpulio „Everton“ 1:1,
„Wolverhampton“ – „Bournemouth“ 0:2.