SportasFutbolas

„Sūduva“ laimėjo kontrolines rungtynes su „Be1“

2026 m. sausio 31 d. 16:01
Lrytas.lt
2026 metų Lietuvos futbolo A lygos sezonui besirengianti Marijampolės „Sūduva“ per trečiąsias kontrolines rungtynes įveikė Jonavos „Be1“ komandą 1:0 (0:0).
Daugiau nuotraukų (3)
Vienintelį rungtynių įvartį 55 min. prie varžovų vartų kilusioje sumaištyje pelnė Aleksandras Živanovičius.
„Sūduvos“ ekipoje rungtynes pradėjo Ignas Plūkas, Titas Milašius, Aleksandras Živanovičius, Markas Beneta, Enestas Stočkūnas, Faustas Steponavičius, Domantas Antanavičius, Steve’as Lawsonas, Pijus Bičkauskas, Lucky Tomas ir Emmanuelis Agboras.
Antrajame kėlinyje po keitimų į aikštę žengė vartininkas Giedrius Zenkevičius, peržiūroje dalyvaujantys Shintaro Ide ir Yusuke Omori bei „Sūduvos“ akademijos auklėtiniai Ignas Skamarakas, Armandas Kizelevičius, Joris Stanulis, Jokūbas Šulcius ir Julius Antanauskas.
Ketvirtąsias kontrolines rungtynes marijampoliečiai žais vasario 7 d. 12 val. su Suvalkų „Wigry“ (Lenkija).
Marijampolės Sūduvadraugiškos rungtynėsA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.