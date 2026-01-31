„Sūduva“ laimėjo kontrolines rungtynes su „Be1“

Vienintelį rungtynių įvartį 55 min. prie varžovų vartų kilusioje sumaištyje pelnė Aleksandras Živanovičius.
„Sūduvos“ ekipoje rungtynes pradėjo Ignas Plūkas, Titas Milašius, Aleksandras Živanovičius, Markas Beneta, Enestas Stočkūnas, Faustas Steponavičius, Domantas Antanavičius, Steve’as Lawsonas, Pijus Bičkauskas, Lucky Tomas ir Emmanuelis Agboras.
Antrajame kėlinyje po keitimų į aikštę žengė vartininkas Giedrius Zenkevičius, peržiūroje dalyvaujantys Shintaro Ide ir Yusuke Omori bei „Sūduvos“ akademijos auklėtiniai Ignas Skamarakas, Armandas Kizelevičius, Joris Stanulis, Jokūbas Šulcius ir Julius Antanauskas.
Ketvirtąsias kontrolines rungtynes marijampoliečiai žais vasario 7 d. 12 val. su Suvalkų „Wigry“ (Lenkija).