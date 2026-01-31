E. Černiauskas po pergalės prieš „Dinamo“: „Visi komplimentai – žaidėjams“

Po rungtynių komandos strategas nulenkė galvą prieš savo auklėtinius ir negailėjo jiems pagyrų už parodytą žaidimą.
„Malonu laimėti, kaip ir kiekvienas rungtynes. Žaidžiame tam, kad laimėtume. Labai smagu pasiekti pergalę prieš tokį varžovą, prieš tokį vardą. Visi laurai ir komplimentai žaidėjams, kurie atidavė visas jėgas, įdėjo daug jėgų tiek kovoje, tiek vykdydami mūsų susitarimus. Labai naudingos rungtynės ir labai džiaugiuosi, kad pavyko jas laimėti. Mums tai duos jėgų, daugiau pasitikėjimo savimi ir leis augti“, – po rungtynių pasakojo antrą sezoną klube pradėjęs specialistas.
Pasak E.Černiausko, komanda rungtynių pradžioje buvo šiek tiek susikausčiusi, tačiau vėliau sugebėjo įsivažiuoti.
„Išskirčiau pirmas 10–15 minučių, kuriose buvo daugiau jaudulio. Klubo vardas, žaidėjai buvo tikrai aukšto lygio ir reikėjo laiko, kad įsivažiuotume. Bendro laiko rungtynėse buvo virš 100 minučių, tad žaidėjai gavo tikrai didelį krūvį, bet ir nuovargio fone sugebėjo tvarkytis su iškeltomis užduotimis bei stengėsi įgyvendinti tai, ką buvome sutarę“, – svarstė treneris.
Artimiausias rungtynes Turkijoje „Kauno Žalgirio“ futbolininkai vasario 3 d. žais su „Esbjerg“ klubu iš Danijos, o paskutinės kontrolinės rungtynės Turkijoje vasario 6 d. laukia su Kišiniovo „Zimbru“ klubu iš Moldovos.
Kauno Žalgiris Kijevo Dinamo draugiškos rungtynės
