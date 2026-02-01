„Hegelmann“ tęsia pergalių seriją: įveiktas Lenkijos klubas

Rungtynes aktyviau pradėjo FC „Hegelmann“. Jau 20-ąją minutę puikią progą pasižymėti turėjo Dominykas Pašilys, tačiau jo smūgį iš dešiniojo krašto atrėmė svečių vartininkas. Po kelių akimirkų tas pats futbolininkas vėl buvo arti įvarčio, tačiau šįkart jo bandymą paskutinę akimirką blokavo lenkų gynėjas.
34-ąją minutę pavojingą smūgį iš maždaug 16 metrų atliko brazilas Wesley. Dar po dviejų minučių greitoje atakoje dalyvavo Kaderas Njoya Abdelas ir Carlos Duke’as, tačiau pastarojo smūgį vėlgi blokavo „Wigry“ gynėjai. Prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą savo šansą turėjo ir svečiai iš Lenkijos – po baudos smūgio kamuolys pavojingai skriejo virš FC „Hegelmann“ vartų.
Antrojo kėlinio pradžioje mėlynai baltų spaudimas pagaliau davė vaisių. 51-ąją minutę Esmilis Kaušinis po kampinio meistriškai pakėlė kamuolį, kuris, palietęs varžovo koją, įsisuko į vartus. Vos po minutės tas pats E. Kaušinis iš kairiojo krašto atliko tikslų perdavimą, o Donatas Kazlauskas nukreipė kamuolį į vartus – 2:0.
Vėliau FC „Hegelmann“ ir toliau kūrė pavojingas situacijas – dar vienos atakos metu E. Kaušinio pažeme smūgiuotą kamuolį varžovų vartininkas atmušė pirštų galiukais, o 78-ąją minutę saugo smūgis skriejo visai šalia vartų.
84-ąją minutę svečiai iš Lenkijos surengė sėkmingą kontrataką ir nuginklavo Roką Bagdonavičių, tačiau daugiau pavojingų momentų rungtynėse nebesukūrė. Galutinis teisėjo švilpukas užfiksavo FC „Hegelmann“ pergalę rezultatu 2:1.
Tai – trečioji mėlynai baltų pergalė iš eilės kontrolinėse rungtynėse, o pasiruošimo cikle komanda vis dar nepatyrė pralaimėjimo.
Rungtynes FC „Hegelmann“ pradėjo tokia startine sudėtimi: Lukas Paukštė, Stefan Radinović, Domas Slendzoka, Isaac Barry Ojumah, Vedad Radonja, Wesley, Matijus Remeikis, Carlos Duke, Dominykas Pašilys, Artem Ščedryj ir Kader Njoya Abdel.
Kitas kontrolines rungtynes Kauno rajono ekipa žais jau ateinantį antradienį – Panevėžyje susikaus su Latvijos BFC „Daugavpils“ klubu. Dvikovos pradžia Panevėžio futbolo manieže – 14:00 val.