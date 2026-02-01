„Inter“ sirgalių proto užtemimas – į varžovų vartininką metė petardą

Antrojo kėlinio pradžioje į svečius pas „Cremonese“ klubą atvykę Milano komandos gerbėjai nusprendė susikurti sau „pramogą“ ir metė link vartininko petardą.
Ši garsiai sprogo tiesiai po vartininko Emilio Audero kojomis.
Vartų sargas iškart krito ant žemės skausmo perkreiptu veidu ir susiėmė už ausų.
Atbėgus medikams vartininkas parodė žaizdą ant dešinės kojos ir teigė negirdintis dešine ausimi.
Tuo tarpu akivaizdžiai savo komandos gerbėjais nusivylę „Inter“ futbolininkai ir treneris Cristianas Chivu prašė sirgalių, jog šie elgtųsi žmogiškai.
Praėjus trims minutėms po incidento E.Audero sugebėjo pakilti ir atsisukęs į varžovų sirgalius pasukiojo galvą, taip nepritardamas jų veiksmams.
Reikia pažymėti, jog 2023/2024 metų sezonų vartininkas iš Indonezijos gynė būtent „Inter“ komandos vartus ir sužaidė 6 rungtynes vilkėdamas Milano komandos marškinėlius.
Rungtynes 2:0 laimėjo „Inter“ kubas, o abu įvarčiai krito dar pirmajame kėlinyje.