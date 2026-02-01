„Manchester United“ iškovojo Holivudinę pergalę

Pirmajame kėlinyje Casemiro su galva nukreipė kamuolį į vartus, o 56-ąją minutę po brazilo perdavimo jau tautietis Matheusas Cunha padvigubino šeimininkų pranašumą.
67-ąją minutę Jorge‘as Cuenca pelnė įvartį, tačiau po VAR peržiūros buvo pastebėta minimali „Fulham“ žaidėjo nuošalė.
Svečiai nenustojo ieškoti įvarčio ir 83-ąją minutę po Harry Maguire‘o pražangos buvo paskirtas 11 metrų baudinys į šeimininkų vartus, o jį sėkmingai realizavo Raulis Jimenezas.
Prasidėjus pridėtam laikui Kevinas iš aštraus kampo būdamas šalia baudos aikštelės atliko neįtikėtiną smūgį į tolimąjį viršutinį dešinįjį vartų kampą ir išlygino rezultatą.
Svečių euforija ilgai netrūko. Vos pratęsus žaidimą Bruno Fernandesas atliko reidą dešiniuoju aikštės kraštu ir baudos aikštelėje surado Benjaminą Šeško, kuris pasitaisęs kamuolį sugebėjo pelnyti įvartį ir iškovoti pergalę.
Michaelui Carrickui perėmus komandos vairą, „Manchester United“ laimėjo visas 3 žaistas rungtynes.
Mančesterio klubas su 41 tašku užima 4-ąją vietą „Premier“ lygoje, o „Fulham“ su 34 taškais rikiuojasi 8-oje pozicijoje.
Kiti rezultatai:
„Aston Villa“ – „Brentford“ 0:1,
„Nottingham Forest“ – Londono „Crystal Palace“ 1:1.
Manchester UnitedLondono FulhamFulham
Rodyti daugiau žymių