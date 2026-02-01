„Skorpiono“ įvartis atėmė pergalę iš „Manchester City“

Pirmajame kėlinyje kur kas užtikrinčiau atrodė svečiai, kurie jau 11-ąją minutę išsiveržė į priekį po puikaus Rayano Cherki smūgio, o kėlinio pabaigoje įvartį pelnė ir komandos naujokas Antoine‘as Semenyo.
53-ąją minutę po Xavi Simonso perdavimo buvo išvestas prieš vartus ir anglas sugebėjo pasižymėti įvarčiu.
Tas pats D.Solanke pelnė ir reto grožio išlyginamąjį įvartį. Puolėjas pasižymėjo vadinamu „Skorpiono“ įvarčiu, kuomet smūgį atliko kulnu per save ir nežiūrėdamas į vartus.
„Manchester City“ futbolininkai turėdami 47 taškus užima antrąją vietą ir 6 taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Arsenal“. „Tottenham“ su 29 taškais rikiuojasi 14-oje pozicijoje.