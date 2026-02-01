Įvarčių mašina sugrįžo – A. Kučiui pasižymėti prireikė 2 minučių

A.Kučio ir Artemijaus Tutyškino atstovaujamas „Celje“ klubas Slovėnijos čempionato išvykoje sužaidė lygiosiomis 3:3 (0:1) su „Maribor“ ekipa, kurioje žaidžia Pijus Šervys.
A.Kučys aikštelėje pasirodė 76-ąją minutę ir prabėgus vos 2 minutėms pasižymėjo įvarčiu.
Visgi per teisėjo pridėtą laiką Jano Repaso realizuotas 11 metrų baudinys išlygino rezultatą.
A.Tutyškinas ir P.Širvys žaidė visas rungtynes.
A.Kučys paskutines rungtynes žaidė dar praėjusių metų kovo mėnesį, kuomet vilkėdamas Lietuvos rinktinės marškinėlius patyrė traumą rungtynėse prieš Suomiją.
Futbolininkas patyrė kryžminių kelių raiščių traumą ir jam buvo atlikta operacija.
„Celje“ su 44 taškais pirmauja Slovėnijos čempionate, o 32 taškus surinkęs „Maribor“ rikiuojasi 3-oje pozicijoje.