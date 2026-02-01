SportasFutbolas

Įvarčių mašina sugrįžo – A. Kučiui pasižymėti prireikė 2 minučių

2026 m. vasario 1 d. 23:35
Lrytas.lt
Įvarčių mašina Armandas Kučys po traumos sugrįžo pelnydamas įvartį ir padėdamas komandai iškovoti tašką.
Daugiau nuotraukų (1)
A.Kučio ir Artemijaus Tutyškino atstovaujamas „Celje“ klubas Slovėnijos čempionato išvykoje sužaidė lygiosiomis 3:3 (0:1) su „Maribor“ ekipa, kurioje žaidžia Pijus Šervys.
A.Kučys aikštelėje pasirodė 76-ąją minutę ir prabėgus vos 2 minutėms pasižymėjo įvarčiu.
Visgi per teisėjo pridėtą laiką Jano Repaso realizuotas 11 metrų baudinys išlygino rezultatą.
A.Tutyškinas ir P.Širvys žaidė visas rungtynes.
A.Kučys paskutines rungtynes žaidė dar praėjusių metų kovo mėnesį, kuomet vilkėdamas Lietuvos rinktinės marškinėlius patyrė traumą rungtynėse prieš Suomiją.
Futbolininkas patyrė kryžminių kelių raiščių traumą ir jam buvo atlikta operacija.
„Celje“ su 44 taškais pirmauja Slovėnijos čempionate, o 32 taškus surinkęs „Maribor“ rikiuojasi 3-oje pozicijoje.
Lietuvos futbolasPijus Širvys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.