Puolime suspindęs Vinliaus „Žalgiris“ pranoko FA „Šiauliai“

Vilniaus „Žalgirio“ startinė sudėtis: V. Šarkauskas, S. Mamatsashvili, Y. Kendysh, P. Bosančić, K. Upstas, M. Capan, O. Verbickas, D. Šešplaukis, G. Jarusevičius, P. Golubickas, N. Petković.
Žalgiriečiai pirmieji išsiveržė į priekį – 7 min. po Klaudijaus Upsto perdavimo įvartį pelnė Nikola Petković. Visgi netrukus, pasinaudojęs nesėkmingu vartininko žaidimu ir perėmęs kamuolį, rezultatą išlygino FA „Šiauliai“ puolėjas Nedas Garbaliauskas. Šeimininkai greitai susigrąžino pranašumą, kai 15 min. įvartį pelnė Paulius Golubickas, tačiau 22 min. N. Garbaliauskas antruoju savo įvarčiu dar kartą išlygino rezultatą.
Antrąjį kėlinį Giedrius Matulevičius pradėjo vietoje Ovidijaus Verbicko, o Liviu Antalis pakeitė N. Petković.
55 min. komandos naujoko Saba Mamatsashvili smūgis nuo kampinio gairelės pataikė į vartų virpstą, o atšokusį kamuolį tiksliai į vartus pasiuntė Giedrius Matulevičius.
60 min. vietoje P. Golubicko, G. Jarusevičiaus ir D. Šešplaukio aikštėje pasirodė K. Bička, N. Mihajlović ir M. Šetkus.
67 min. ką tik aikštėje pasirodęs K. Bička iš dešiniojo krašto atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur L. Antalis tiksliu smūgiu nepaliko jokių šansų varžovų vartininkui.
68 min. vietoje P. Bosančić ir K. Upsto aikštėje pasirodė V. Pavilonis bei peržiūroje dalyvaujantis žaidėjas.
72 min. dar vienas keitimas vilniečių gretose – vietoje S. Mamatsashvili aikštėje pasirodė žaidėjas peržiūroje.
Kitas kontrolines rungtynes vilniečiai žais išvykoje vasario 4 d. 14 val. su Rygos „RFS“ (Latvija).
Vilniaus ŽalgirisŠiaulių futbolo klubasdraugiškos rungtynės
