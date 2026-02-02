Cristiano Ronaldo kantrybė išseko: nutarė boikotuoti mačą

Rungtynės vyks šiandien, vasario 2 d., „Prince Faisal bin Fahd“ stadione Rijade.
„Al Nassr“ spaudos tarnybos paskelbtame komandos sąraše portugalų puolėjas neįtrauktas nei į startinę sudėtį, nei į atsarginių žaidėjų ratą.
C.Ronaldo pradėjo visas 19 ankstesnių „Al Nassr“ rungtynių starto sudėtyje.
Anksčiau buvo pranešta, kad Cristiano Ronaldo buvo nepatenkintas tuo, kaip klubą valdo PIF ir grasino boikotuoti rungtynes.
Be to, žiniasklaida tikina, kad žvaigždė nėra patenkintas galimu puolėjo Karimo Benzemos perėjimu į komandą.
„Al Nassr“ sausį įsigijo tik Irako jaunimo (iki 23 metų) rinktinės saugą Haydeerą Abdulkareemą, kuris vis dar laukia savo debiuto klube.
C. Ronaldo neseniai pasirašė naują kontraktą su „Al Nassr“ klubu, kuris galios mažiausiai iki 2027-ųjų metų birželio mėn.