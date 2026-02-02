FIFA prezidentas palaiko rusus: „Mes tai turime padaryti“

„Mes tai turime padaryti – reikia svarstyti galimybę panaikinti Rusijos rinktinės draudimą dalyvauti tarptautinėse varžybose. Vienareikšmiškai.
Šis draudimas nieko nedavė – jis tik sukėlė dar daugiau nusivylimo ir neapykantos. Manau, kad mergaitėms ir berniukams iš Rusijos būtų naudinga žaisti futbolą kitose Europos šalyse“, – „Sky News“ citavo šveicarą G.Infantino.
Be to, FIFA prezidentas pareiškė, kad organizacija turėtų apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti savo taisykles ir į savo įstatus įtraukti nuostatą, kad „jokiai šaliai negali būti uždrausta žaisti futbolą dėl politinių priežasčių.“
Rusijos visų lygių, amžiaus grupių ir lyčių rinktinėms dėl sukelto karo Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 dienos draudžiama dalyvauti oficialiose rungtynėse, kurias globoja FIFA ir UEFA.
Pasaulinės futbolo organizacijos vadovas sausį buvo pareiškęs, kad 2022-siais per Kataro pasaulio futbolo čempionatą „pirmą kartą istorijoje“ nebuvo suimtas nė vienas britų sirgalius.
Tuomet Anglijoje šį FIFA prezidento pasisakymą pavadino „pigiu pokštu“. Dabar duotame interviu G.Infantino atsiprašė, kad jis neteisingai pavadino nusikaltėlius sirgaliais ir tai buvo tik paprastas „pokštas“, o ne bandymas ką nors įžeisti.