Sugrįžimui pasiruošusi K. Johnson ir toliau gins „Gintros“ garbę

Į Šiaulius puolėja atvyko praėjusiais metais, ruošiantis 2025 metų sezonui, o savo debiutą Lietuvoje pažymėjo itin ryškiai. Pirmose oficialiose rungtynėse ji atidarė komandos įvarčių sąskaitą, o taip pat pasižymėjo rezultatyviu perdavimu. Vis dėlto jau antrose čempionato rungtynėse futbolininkės sezoną staiga pristabdė sunki kelio kryžminių raiščių trauma, po kurios laukė ilgas reabilitacijos kelias.
Nepaisant sudėtingo laikotarpio, „Gintra“ nuo pat pirmųjų dienų išreiškė visišką pasitikėjimą žaidėja – klubas nuolat palaikė ryšį, stebėjo Kiyani reabilitacijos procesą ir sudarė visas įmanomas sąlygas sėkmingam sugrįžimui į aikštę. Šis pasitikėjimas dabar įtvirtintas ir oficialiai – pratęsta sutartis dar vienam sezonui.
„Praėję metai man buvo didžiulis išbandymas tiek fiziškai, tiek emociškai. Tačiau viso šio proceso metu jaučiau klubo palaikymą – tai man suteikė ramybės ir motyvacijos. „Gintra“ parodė, kad tiki manimi ne tik kaip žaidėja, bet ir kaip žmogumi. Dėl to sprendimas tęsti bendradarbiavimą man buvo lengvas. Esu alkana sugrįžti į aikštę, vėl padėti komandai ir parodyti, ką galiu“, – kalbėjo puolėja.
K. Johnson į Šiaulius atvyko turėdama solidų tarptautinį bagažą – kanadietė yra rungtyniavusi Graikijoje, Čekijoje, kur atstovavo daugkartinei šalies čempionei Prahos „Sparta“. Vos atvykusi ir prisijungusi prie komandos atletiško sudėjimo futbolininkė demonstravo savo stipriąsias savybes – greitį, gebėjimą kurti pavojus varžovėms pačiame atakos smaigalyje bei atlikti rezultatyvius perdavimus.
Klubo direktorius Mantas Radavičius pabrėžė, kad sprendimas pratęsti sutartį su Kiyani buvo paremtas ne tik jos sportinėmis savybėmis, bet ir požiūriu į darbą: „Kiyani spėjo parodyti savo potencialą vos per kelias rungtynes, tačiau net ir traumos laikotarpiu ji išliko labai profesionali, disciplinuota ir motyvuota. Mes matėme, kaip kryptingai ji dirbo reabilitacijos metu, todėl norėjome, kad ji ir vėl apsivilktų mūsų spalvų klubo aprangą. Per savo karjerą ji jau įrodė, kad yra itin aukšto lygio žaidėja, todėl belieka tikėti jos sklandžiu sugrįžimu į aikštę“, – sakė M. Radavičius.
Primename, kad pirmosios oficialios rungtynės planuojama įvyks jau vasarį – Baltijos lygoje. Vasario 15 dieną gintrietės stos į pirmąją akistatą su Rygos RFS klubu, tuo tarpu vasario 22 dieną Estijoje įvyks akistata su Saku „Sporting“.