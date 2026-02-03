Lietuvos čempionas „Kauno Žalgiris“ Turkijoje įveikė Danijos klubą

Jau antrą rungtynių minutę į vartų plotą iš toli smūgiavo Amine’as Benchaibas, bet danų vartininkas smūgį atrėmė.
17-ąją minutę po Leo Ribeiro perdavimo galva į vartus smūgiavo Rokas Lekiatas, o netrukus po dar vieno standarto krito ir pirmasis įvartis.
19-ąją minutę Gratas Sirgėdas atliko perdavimą, A.Benchaibas baudos aikštelėje palietė kamuolį galva, o jį į vartus nukreipė Davis Ikauniekas – 1:0.
Sužaidus beveik pusvalandį tas pats latvis aliko dar vieną smūgį, tačiau šį kartą vartininkui problemų jis nesukėlė.
40-ąją rungtynių minutę kauniečiai vos nepadidino savo pranašumo. Leo Ribeiro atliko tolimą smūgį išorine pėdos dalimi ir sudrebino vartų konstrukciją, o atšokusį kamuolį taip pat pavojingai smūgiavo D.Ikauniekas.
Pačioje kėlinio pabaigoje geros progos neišnaudojo ir prieš vartininką iššokęs Yukiyoshi Karashima.
Vos prasidėjus antram kėliniui varžovams pavyko išlyginti rezultatą. Pirmą varžovų smūgį atrėmė Deividas Mikelionis, tačiau antruoju bandymu kamuolys jau atsidūrė vartų tinkle – 1:1.
69-ąją minutę puikią progą turėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Fabienas Ourega, tačiau nukreipti kamuolio į vartus nepavyko.
74-ąją minutę parodyti savo sugebėjimus vartuose turėjo po keitimo į aikštę žengęs vartininkas Joris Aliukonis, kuriam teko atremti tolimą varžovų smūgį.
79-ąją minutę iš toli smūgiuoti pamėgino Motiejus Burba, vėliau po kampinio galva į vartus nepataikė Tautvydas Burdzilauskas.
87-ąją minutę žalgiriečiai sugebėjo išsiveržti į priekį. Leo Ribeiro perėmė kamuolį, pats įveikė kelias dešimtis metrų ir pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, o įvartis tapo pergalingu – 2:1
Startinė sudėtis: D.Mikelionis; J.Moutachy, R.Lekiatas, A.Tolordava, N.Edokpoloras; D.Pavlovičius, Y.Karashima, G.Sirgėdas, A.Benchaibas, L.Ribeiro ir D.Ikauniekas.
Po keitimo žaidė: J.Aliukonis, F.Černychas, T.Burdzilauskas, F.Ourega, M.Burba, A.Hernandezas, O.Kayode ir M.Tuncas.