Po FIFA vadovo akibrokšto – griežtas Ukrainos atsakas: ministras siunčia žinutę

2026 m. vasario 3 d. 13:34
Pirmadienį tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) vadovas Giannis Infantino pareiškė, kad Rusijos futbolo komandos turėtų sugrįžti į tarptautinius turnyrus. Po tokio pasisakymo sekė griežtas Ukrainos sporto ir jaunimo reikalų ministro Matvii'aus Bidnyi atsakas.
„Visada esu prieš draudimus, boikotus – jie neduoda nieko. Priešingai – jie tik sukelia daugiau pykčio“, – teigė G. Infantino.
„Tikrai, turim tai padaryti. Bent jau jaunimo lygyje, – G. Infantino sakė paklaustas, ar FIFA turėtų panaikinti draudimą žaisti Rusijos komandoms. – Mes turime į tai pažvelgti Šitas draudimas nepasiekė nieko, tik sukūrė daugiau nepasitenkinimo ir neapykantos. Jaučiu, kad Rusijos berniukų ir mergaičių rungtyniavimas Europoje padėtų.“
„Neturėtume uždrausti jokiai valstybei žaisti futbolo dėl tos šalies politikų veiksmų. Kažkam reikia išlaikyti saitus“, – teigė FIFA vadovas.
Ukrainos sporto ir jaunimo reikalų ministras Matvii'us Bidnyi sureagavo į italo pareiškimus ir pavadino jį infantiliu.
„Giannio Infantino žodžiai skamba neatsakingai, netgi infantiliai. Jie atskiria futbolą nuo realybės, kurioje yra žudomi vaikai. Priminsiu, kad nuo Rusijos invazijos pradžios rusai išžudė daugiau nei 650 atletų ir trenerių. Tarp jų buvo daugiau nei šimtas futbolininkų.
Vienas iš pavyzdžių – Ilia Perežoginas, Mariupolio mokyklos dešimtokas, kuris tiesiog žaidė futbolą mokyklos stadione, kai į jį atskriejo raketa. Salės futbolo žaidėja Viktoriia Kotliarova buvo nužudyta kartu su savo mama, kai 2023-iųjų gruodžio 29-ąją buvo bombarduojamas Kyjivas. Ji buvo studentų taurės nugalėtoja ir studentų lygos laimėtoja.
Karas yra nusikaltimas, ne politika. Būtent Rusija politizuoja sportą ir naudoja jį pateisinti agresiją, – socialiniame tinkle „X“ rašė ministras. – Dalinuosi Ukrainos futbolo asociacijos pozicija, kuri taip pat įspėja dėl Rusijos sugrįžimo į tarptautines varžybas. Kol rusai žudys ukrainiečius ir politizuos sportą, jų vėliava ir nacionaliniai simboliai neturi vietos tarp žmonių, gerbiančių tokias vertybes kaip teisingumas, sąžiningumas ir garbingas žaidimas.“
