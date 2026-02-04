„Kauno Žalgiris“ ir „Džiugas“ pasiekė susitarimą dėl N. Vosyliaus perėjimo

Klubams susitarus dėl perėjimo sąlygų, 20-metis kaunietis tapo pilnateisiu Telšių ekipos nariu.
„Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis pagrindinėje „Kauno Žalgirio“ komandoje debiutavo dar 2023-aisiais metais.
Jaunasis futbolininkas su klubo marškinėliais sužaidė beveik 40 rungtynių, per kurias pasižymėjo 6 įvarčiais ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
2025-ųjų sezone N.Vosylius taip pat debiutavo ir UEFA Konferencijų lygos atrankos turnyro rungtynėse.
Saugo pozicijoje rungtyniaujantis futbolininkas taip pat yra kviečiamas į Lietuvos vaikinų U-21 rinktinę.