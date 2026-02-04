Sezonui besiruošiantis „Hegelmann“ patyrė pirmąją nesėkmę – pripažino Latvijos komandos pranašumą

Rungtynes Kauno rajono klubas pradėjo tokia startine sudėtimi: Rokas Bagdonavičius, Stefanas Radinovićius, Domas Slendzoka, Isaac’as Barry Ojumah, Vedadas Radonja, Wesley, Samuelis Oum Gouetas, Carlosas Duke’as, Esmilis Kaušinis, Vilius Armanavičius ir Donatas Kazlauskas. Rungtynėms nebuvo registruoti Lukas Paukštė, Matijus Remeikis ir Kaderas Njoya Abdelas.
Pirmajame kėlinyje svečiai iš Latvijos išsiveržė į priekį – įvartį pelnė peržiūroje esantis futbolininkas. Antrajame kėlinyje FC „Hegelmann“ pavyko atstatyti pusiausvyrą: 19-metis Elingas Jonavičius tiksliu smūgiu išlygino rezultatą ir sugrąžino intrigą į rungtynes.
Visgi lemiamu momentu sėkmė nusišypsojo varžovams – antrasis BFC „Daugavpils“ įvartis įskriejo po rikošeto nuo Artiomo Ščedro kojos, ir latviai šventė pergalę 2:1.
Antrajame kėlinyje mėlynai baltų treneriai, kaip jau įprasta kontroliniuose susitikimuose, suteikė progą pasireikšti jauniems futbolininkams bei keliems žaidėjams, esančiems peržiūroje.
Kitas kontrolines rungtynes Kauno rajono FC „Hegelmann“ žais sekmadienį, vasario 8 d., Vilniuje – mėlynai baltų lauks dvikova su FK „Žalgiris“, rungtynių pradžia 16:15 val.