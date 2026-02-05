Futbolo „A lyga“ keičia pavadinimą

Naujasis TOPLYGOS logotipas sukurtas remiantis dinamiška futbolo žvaigždės interpretacija. Stabilaus mėlyno centro ir dinamiškų raudonų išorinių formų kontrastas simbolizuoja pusiausvyrą tarp organizuotumo ir veiksmo, disciplinos ir emocijos.
Trečią sezoną TOPLYGOS prezidento pareigose pradėsiantis Gintaras Staniulis pokyčius pasitiko pozityviai ir ambicingai. Anot jo, naujasis čempionato pavadinimas – akstinas gerokai aukščiau pakelti pirmenybių organizavimo ir vykdymo kartelę.
„TOPLYGA pavadinimas atsako į daugelį klausimų, nes mes keliame tokius tikslus, kad ne tik klubai būtų topinio lygio ir visi žinotų, kad toje lygoje žaistų geriausi Lietuvos futbolininkai, bet ir pati organizacija sau kelia aukščiausius tikslus. Norime, kad tai atsispindėtų ne tik aikštėje, bet ir viskas, kas yra šalia jos – vadyba ir organizacija būtų topinio lygio“, – pasakojo G. Staniulis.
Artėjančio sezono šūkis „Laikas futbolui“ – tai kvietimas sirgaliams ateiti arba sugrįžti, atrasti ir pamilti futbolą. Klubams – galimybė augti kartu su TOPLYGA, kuriai tai yra priminimas pradėti naują istorijos lapą, diegti aukščiausius standartus bei užsitarnauti aistruolių pasitikėjimą.
TOPLYGOS direktorius Vaidotas Zajarskas pabrėžė vieną iš svarbiausių tikslų – bendradarbiaujant kartu su klubais pritraukti daugiau aistruolių į stadionus.
„Mūsų tikslas – modernizuoti sirgalių patirtį, kad Lietuvos futbolas pagaliau atitiktų šiuolaikinius pramogų standartus. Visų pirma – prieinamumas. Rungtynes bus lengviau rasti, žiūrėti ir sekti. Visų antra – patirtis. Daugiau turinio, daugiau užkulisių, daugiau įtraukimo tiek skaitmeninėse platformose, tiek stadionuose. Norime, kad futbolas būtų ne tik rungtynės, bet ir emocija, dėl kurios norisi grįžti į stadioną“, – mintimis dalinosi V. Zajarskas.
Vasario 17 dieną TOPLYGA ketina pranešti daugiau pozityvių naujienų. Tiesioginės transliacijos metu bus pristatytas naujasis oficialus transliuotojas ir su tuo susiję pozityvūs pokyčiai, taip pat – naujieji rėmėjai bei partneriai.
2026 metų TOPLYGOS pirmenybių įžanga – vasario 20 dieną. Lietuvos futbolo sezonas, kaip įprasta, startuos LFF Supertaure, kurią remia „TOPsport“. Akistata tarp šalies čempiono „Kauno Žalgirio“ bei „FPRO LFF taurės“ nugalėtojo „Panevėžio“ įvyks vasario 16-ąją, dvikovos pradžia Marijampolės futbolo arenos manieže – 15 val.