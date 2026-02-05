Iš aukščiausios Lenkijos lygos į „Sūduvą“ atvyksta I. Seckas

Futbolininkas į kaimyninę šalį iš gimtinės Dakaro „Goreenne“ persikėlė 2025 metų pradžioje.
Pernai saugas Lenkijos aukščiausioje lygoje sužaidė 7 rungtynes, per kurias atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Taip pat I. Seckas kartą žengė į aikštę UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynėse.
„Sūduvos“ naujokas buvo Senegalo jaunimo (iki 20 metų) rinktinės, kuri tapo 2023 metų Afrikos čempione, narys, tais pačiais metais sužaidė trejas rungtynes pasaulio jaunimo čempionate.
Marijampolės ekipoje I. Seckas vilkės 7 numeriu pažymėtus marškinėlius.