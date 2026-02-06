„Sūduva“ už išpirką įsigijo žaidėją iš kito Lietuvos klubo

28 metų Prancūzijos ir Malio pilietybes turintis puolėjas karjerą pradėjo Italijos „Spezia“ ir „Novara“ klubų jaunimo sistemose. Vėliau futbolininkas priklausė Prancūzijos „Racing CFF“, „Furiani“ ir „Nancy B“ bei Anglijos „Swindon Town“. Į Marijampolę S. Sanokho prieš 2025 metų sezoną atvyko iš Jonavos „Be1“ ekipos nuomos pagrindais.
Praeitą sezoną puolėjas Marijampolės komandai nacionaliniame čempionate bei taurės turnyre per 37 rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Pasirengimą 2026 metų Lietuvos futbolo A lygos sezonui tęsianti „Sūduva“ sužaidė jau trejas kontrolines rungtynes, o ketvirtasis testas laukia vasario 7 d. 12 val. Marijampolės futbolo arenos manieže su Suvalkų „Wigry“.
„Sūduvos“ kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Vasario 7 d. 12.00 „Sūduva“ – „Wigry“
- Vasario 14 d. 14.00 „Sūduva“ – „Daugavpils“