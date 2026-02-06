SportasFutbolas

„Sūduva“ už išpirką įsigijo žaidėją iš kito Lietuvos klubo

2026 m. vasario 6 d. 13:18
Marijampolės „Sūduvoje“ labai sėkmingą sezoną 2025-aisiais sužaidęs Sidy Sanokho lieka komandoje ilgam laikui. „Sūduva“ iš Jonavos „Be1“ už neatskleidžiamą sumą išpirko futbolininko kontraktą ir su juo sudarė naują sutartį iki 2028 metų sezono pabaigos.
Daugiau nuotraukų (1)
28 metų Prancūzijos ir Malio pilietybes turintis puolėjas karjerą pradėjo Italijos „Spezia“ ir „Novara“ klubų jaunimo sistemose. Vėliau futbolininkas priklausė Prancūzijos „Racing CFF“, „Furiani“ ir „Nancy B“ bei Anglijos „Swindon Town“. Į Marijampolę S. Sanokho prieš 2025 metų sezoną atvyko iš Jonavos „Be1“ ekipos nuomos pagrindais.
Praeitą sezoną puolėjas Marijampolės komandai nacionaliniame čempionate bei taurės turnyre per 37 rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Pasirengimą 2026 metų Lietuvos futbolo A lygos sezonui tęsianti „Sūduva“ sužaidė jau trejas kontrolines rungtynes, o ketvirtasis testas laukia vasario 7 d. 12 val. Marijampolės futbolo arenos manieže su Suvalkų „Wigry“.
„Sūduvos“ kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
  • Vasario 7 d. 12.00 „Sūduva“ – „Wigry“
  • Vasario 14 d. 14.00 „Sūduva“ – „Daugavpils“
Marijampolės SūduvaA lygaLietuvos futbolo A lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.