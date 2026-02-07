„Borussia“ išgelbėjo tris taškus mače su autsaideriu

„Borussia“ išvykos šventė pergalę 2:1. Pirojo kėlinio pabaigoje Dortmundo klubą į priekį išvedė Julianas Brandtas. Antrojo kėlinio 52 min. Konstantinos Koulierakis išlygino rezultatą.
Lygus rezultatas išliko beveik iki antrojo kėlinio pabaigos. Tačiau „Borussia“ žaidėjas Serhou Guirassy antrojo kėlinio pabaigoje – 87 min. – smūgiu į kairįjį vartų kampą išvedė „Borussia“ į priekį 2:1.
„Borussia“ po 21 mačo turi surinkusi 48 taškus ir rikiuojasi antroje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje.
Pirmoje vietoje yra Miuncheno „Bayern“ turi 51 tašką ir mačą atsargoje. Tuo tarpu „Wolfsburg“ su 19 taškų žengia penkioliktas.
Vokietijos futbolo čempionatas
„Heidenheim“ – „Hamburger SV“ 0:2
„Freiburg“ – Brėmeno „Werder“ 1:0
„Mainz 05“ – „Augsburg“ 2:0
„St. Pauli“ – „VfB Stuttgart“ 2:1
„Wolfsburg“ – Dortmundo „Borussia“ 1:2
Menchengladbacho „Borussia“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 1:0