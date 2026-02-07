Henry Uzochukwu taip pat lieka „Sūduvoje“

Praeitą sezoną 27 metų nigerietis Lietuvos čempionate per 30 rungtynių pelnė 3 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Be to, gynėjas sužaidė 3 mačus taurės turnyre.
H. Uzochukwu į „Sūduvą“ atvyko 2024 metų balandžio pradžioje.
Futbolininkas 2017 metais iš gimtinės „Ebedei“ ekipos persikėlė į Danijos „Midtjylland“ ir iki 2018-ųjų vidurio atstovavo klubo 19-mečių ekipai. Vėliau legionierius buvo nuolat skolinamas 1 lygoje žaidžiančiai „Fredericia“ komandai.
2021-aisiais dabartinis „Sūduvos“ žaidėjas iš Danijos persikėlė į suomių Kuopijo KuPS, o 2023-ųjų antroje pusėje atstovavo JAV Fynikso „Rising“ komandai.
Su KuPS gynėjas 2021 ir 2022 metais laimėjo Suomijos taurę ir tapo šalies vicečempionu, sužaidė 12 rungtynių UEFA Europos Konferencijų lygos atrankos varžybose (1 įvartis ir 2 rezultatyvūs perdavimai).
Pasirengimą 2026 metų Lietuvos futbolo A lygos sezonui tęsianti „Sūduva“ sužaidė jau trejas kontrolines rungtynes, o ketvirtasis testas laukia vasario 7 d. 12 val. Marijampolės futbolo arenos manieže su Suvalkų „Wigry“.
„SŪDUVOS“ KONTROLINIŲ RUNGTYNIŲ TVARKARAŠTIS
Vasario 7 d. 12.00 „Sūduva“ – „Wigry“
Vasario 14 d. 14.00 „Sūduva“ – „Daugavpils“