Tragiška žinia – mirė kovą su klastinga liga pralaimėjęs legendinis „Žalgirio“ futbolininkas Stasys Baranauskas

Jam buvo 63 metai.
Praeityje garsus šalies futbolininkas jau ketvertą metų kovojo su klastinga liga, tačiau pralaimėjo.
Šią tragišką žinią patvirtino jo buvęs komandos draugas Rimantas Turskis.
Garsiam „Žalgirio“ žaidėjui 2021 metais buvo diagnozuotas galvos auglys.
Karjerą S. Baranauskas pradėjo Panevėžio sporto mokykloje, vėliau žaidė Panevėžio komandoje, Lietuvos jaunimo rinktinėje.
Kaunietis devynerius metus buvo legendinės Vilniaus „Žalgirio“ narys, 1987-aisiais laimėjęs pasaulio universiadą ir tapęs SSRS čempionato bronzos medalininku.
Iš viso per etapą Vilniaus komandoje sužaidė 253 rungtynes ir įmušė 41 įvartį, taip pat 14 sykių vilkėjo Lietuvos nacionalinės rinktinės marškinėlius.
Taip pat žaidė Izraelyje, kur tapo taurės laimėtoju, vėliau persikėlė į Austriją, kur praleido kelis sezonus, vėliau grįžo į Lietuvą, kur atstovavo Panevėžio ir Šiaulių klubams, su pastaruoju tapo šalies čempionu.
legeninio žalgiriečio biografijoje skelbiama, jog S. Baranauskas gimė 1962 metų gegužės 7-ąją. SSRS tarptautinės klasės sporto meistras (1987). 1980 metais baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą, 1987-siais – Vilniaus pedagoginį institutą.
Futbolą pradėjo žaisti 1971 m. Kaune, 1976 m. lankė Kauno sporto mokyklą. Pirmieji jo treneriai S. Stankus, V. Šilinskas.
Žaidė Panevėžio „Ekrano“ ekipoje (1978–1980), Lietuvos jaunimo rinktinėje (1980).
1980–1989 metais atstovavo Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandai – sužaidė 253 rungtynes ir pelnė 41 įvartį.
1987 metais su Vilniaus „Žalgiriu“ tapo pasaulio universiados futbolo varžybų laimėtoju, su Vilniaus klubu buvo SSRS čempionato bronzos medalininku.
14 kartų (1992–1993 m.) atstovavo Lietuvos rinktinei ir pelnė 1 įvartį, 1987–1988 m. buvo kviečiamas į SSRS olimpinę rinktinę ir sužaidė 14 rungtynių bei įmušė 4 įvarčius.
Žaidė užsienio klubuose: Petah Tikvos „Hapoel“ (1989 laimėjo 2 vietą ir Izraelio taurę), Jeruzalės „Hapoel“ (1990), "Klagenfurt" (1990–1991, Austrija), Vienos FAVAC (1991–1993), „Viena“ (1993–1994), „Geresdorf“ (1994–1995, Austrija), vėliau – Lietuvos komandose: Panevėžio „Ekrane“ (1995), Šiaulių „Karedoje“ (1996–1997; 1997 tapo Lietuvos čempionu), Vilniaus „Paneryje“ (1997–1998).
2002–2008 metais Mykolo Romerio universiteto komandos, 2008–2009 metais buvo Lietuvos jaunimo rinktinės treneriu.