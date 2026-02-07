SportasFutbolas

Vienvaldis lyderis „Arsenal“ ir toliau skina pergales

2026 m. vasario 7 d. 19:32
Lrytas.lt
Anglijos futbolo čempionate šeštadienį sužaisti septyni mačai, po kurių paaiškėjo, jog Londono „Arsenal“ ir toliau sėkmingai pirmauja, o „Manchester United“ ekipa artėja prie trejeto.
„Manchester United“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo Londono „Tottenham Hotspur“ futbolininkus. Tai buvo ketvirtoji iš eilės Mančesterio pergalė ir ji leido klubui surinkti 44 taškus.
Dabar nuo 2–3 vietas užimančių „Manchster City“ ir Birmingamo „Aston Villa“ „Manchester United“ atsilieka 3 taškais. Tiesa, „Manchester City“ dar nežaidė šio turo mačo.
Londono „Arsenal“ klubas namuose 3:0 nugalėjo „Sunderland“ futbolininkus. Dviem įvarčiais pasižymėjo Viktoras Gyokeresas. Londono ekipa dabar savo sąskaitoje turi 56 taškus.
Nepasisekė trijų taškų iškovoti „Aston Villa“ futbolininkams, kurie 1:1 sužaidė su 11-oje vietoje esančiu „Bournemouth“
Šeštadienio rungtynės
„Manchester United“ – „Tottenham Hotspur“ 2:0
„Bournemouth“ – Birmingamo „Aston Villa“ 1:1
Londono „Arsenal“ – „Sunderland“ 3:0
„Burnley“ – „West Ham United“ 0:2
Londono „Fulham“ – Liverpulio „Everton“ 1:2
„Wolves“ – Londono „Chelsea“ 1:3
„Newcastle United“ – „Brentford“ 0:0
