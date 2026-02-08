„Manchester City“ per pridėtą laiką ir teisėjo skirtą 11 metrų baudinį palaužė „Liverpool“

Pirmąjį mačo įvartį 74-ąją minutę pelnė aikštės šeimininkai – po skirto baudinio geru smūgiu pasižymėjo Dominikas Szoboszlai. Tai buvo devintasis vengro įvartis šiame sezone.
Svečiai rezultatą išlygino po dešimties minučių – perdavimu pasinaudojo Bernardas Silva, pasiuntęs kamuolį tarp Alissono Beckerio kojų.
Lemiama mačo akimirka tapo 93-ioji minutė, kai buvo skirtas 11 metrų baudinys į „Liverpool“ vartus. Pasižymėjo Erlingas Haalandas. Tai buvo jo 21-asis įvartis čempionate.
Po to sekė ir begalė nesusipratimų – R. Cherki pelnė įvartį 100 minutę, tačiau p VAR peržiūros jis buvo anuliuotas, o 103 min. raudoną kortelę gavo pirmojo įvarčio autorius D. Szoboszlai.
Po šios pergalės Pepo Guardiolos vadovaujama komanda nuo lyderės Londono „Arsenal“ ekipos atsilieka šešiais taškais. tuo tarpu čempiono titulą ginantis „Liverpool“ užima 7 vietą, turi 39 taškus ir atsilieka nuo lyderio 17 taškų.