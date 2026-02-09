C. Ronaldo baigia streiko akciją

Kaip praneša ESPN žurnalistas Bruno Andrade, Saudo Arabijos klubui „Al Nassr“ atstovaujantis 41-erių portugalas rungtyniaus vasario 14-ąją vyksiančiame šios šalies futbolo lygos mače su „Al Fateh“.
C. Ronaldo protestas, remiantis žurnalistų informacija, buvo nukreiptas į Saudo Arabijos investicinio fondo (PIF) – puolėjas, esą, manė, kad jie padėjo „Al Hilal“ klubui įsigyti prancūzą Karimą Benzema.
B. Andrade skelbia, kad nesutarimai tarp C. Ronaldo ir PIF yra išspręsti. Tuo tarpu portugalų portalo „A Bola“ žurnalistės Irene Palma duomenimis, C. Ronaldo boikotas buvo susijęs ir su kitu dalyku – neišmokėtomis algomis klubo darbuotojams.
Pasak žurnalistės, „Al Nassr“, kuris šiuo metu čempionate yra antras, vėluojančias algas darbuotojams sumokėjo ir C. Ronaldo sutiko grįžti į aikštelę ir toliau siekti savo 1000-ojo įvarčio.