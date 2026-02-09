Išrinkti geriausi Lietuvos futbolininkai: G. Gineitis gavo net tris prizus

„Torino“ komandai atstovaujantis saugas ne tik laimėjo geriausiojo titulą – jam buvo skirtas ir gražiausio įvarčio apdovanojimas, ir geriausio jaunojo futbolininko prizas.
Italijoje rungtyniaujantis lietuvis Lietuvos futbolo federacijos (LFF) apdovanojimų šventėje dalyvauti negalėjo ir atsiuntė padėką video įrašu.
„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie už mane balsavo ir mane palaikė. Man yra didžiulė garbė antrus metus paeiliui tapti geriausiu Lietuvos futbolininku.
Norėčiau padėkoti savo treneriams, klubui, šeimai ir savo nuostabiai draugei, nes be jūsų tai nebūtų įmanoma. Pažadu ir toliau sunkiai dirbti ir garsinti Lietuvos futbolą, ačiū“, – teigė G. Gineitis.
Geriausia Lietuvos futbolininkė buvo pripažinta taip pat iš Mažeikių kilusi Rimantė Jonušaitė. Jai tai – taip pat antrasis toks apdovanojimas iš eilės.
Geriausia jaunąja futbolininkė buvo išrinkta Justina Blaževičiūtė, geriausiu treneriu – „Kauno Žalgirį“ į A lygos titulą atvedęs Eivinas Černiauskas, geriausia trenere – antrus metus šį titulą gaunanti Kotryna Kulbytė.