Vilniaus „Žalgirį“ papildė žaidėjas iš egzotinės šalies

Futbolininkas karjerą pradėjo Prancūzijos „Clermont Foot 63“ klube, iš kur buvo nuomojamas žemesnio lygio Prancūzijos ekipoms. Vėliau jis persikėlė į Austriją.
Austrijoje futbolininkas prisijungė prie antroje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančios „SC Austria Lustenau“ ekipos. Iš šio klubo jį už daugiau nei milijoną eurų įsigijo aukščiausios Austrijos lygos komanda „SK Sturm Graz“. Su šia ekipa žaidėjas tapo Austrijos čempionu ir du kartus iškovojo šalies taurę.
Iš „SK Sturm Graz“ klubo B. Teixeira buvo išnuomotas į Vokietijos „2. Bundesliga“ čempionate rungtyniaujančią „FC Magdeburg“ komandą, kurioje sužaidė 29 rungtynes, pelnė 2 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Kartu su Žaliojo Kyšulio Respublikos nacionaline rinktine B. Teixeira dalyvavo 2024 metų Afrikos Tautų taurės turnyre. Grupių etape jis pasirodė aikštėje rungtynėse su Egipto rinktine ir pelnė įvartį. Taip pat žaidė ketvirtfinalio rungtynėse.
„Mano noras buvo rasti vietą, kur galėčiau mėgautis futbolu ir patirti naujų iššūkių. Sprendimas atvykti čia man buvo geriausias pasirinkimas. Šis projektas yra labai įdomus. Tai – istoriškai turtingas ir ambicingas klubas.
Mano tikslai sutampa su klubo siekiais, kurie nuo šiol taps ir mano tikslais. Dabar turiu tik vieną norą – kibti į darbą su komanda, susitikti su sirgaliais ir priversti stadioną virpėti“, – sakė B. Teixeira.
Vilniaus ŽalgirisŽaliojo Kyšulio salosA lyga
