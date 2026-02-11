„Kauno Žalgiris“ sukirto rankomis su „Rosenborg“ priklausiusiu gynėju

Juodkalnijos ir Danijos pilietybes turintis 26-erių futbolininkas į Kauną atvyksta po to, kai pasibaigė jo sutartis su garsiu Norvegijos klubu Trondheimo „Rosenborg“.
Dar praėjusią vasarą L.Račičius UEFA Konferencijų lygos atrankoje vilkėjo „Rosenborg“ marškinėlius ir rungtyniavo prieš Gargždų „Bangos“ ekipą. Rudenį jis buvo paskolintas Danijos klubui „Lyngby“, kuriame ir užbaigė 2025-uosius metus.
„Po praėjusio sezono likome su trimis vidurio gynėjais, tad ieškojome dar vieno pajėgaus futbolininko, kuris galėtų sudaryti konkurenciją jau esamiems gynybos linijos žaidėjams.
Luka sukaupęs nemažai patirties, tad tikimės, kad su jo atėjimu turėsime dar daugiau kokybės ir sveikos konkurencijos, stumiančios futbolininkus ir visą komandą į priekį“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Danijos grando „Copenhagen“ sistemoje augęs futbolininkas anksčiau vilkėjo įvairaus amžiaus Danijos rinktinių marškinėlius, o būdamas vos 19-os išvyko tobulėti į Angliją, „Brendford“ klubą.
Anglijos „Championship“ pirmenybėse debiutavęs ir įvarčiu pasižymėjęs gynėjas vėliau buvo skolinamas „Northampton“ (Anglija) bei „Koge“ (Danija) ekipoms.
Po etapo Anglijoje L.Račičius taip pat rungtyniavo Haderslevo „Sonderjyske“ (Danija), „Slaven Belupo“ (Kroatija) ir „Volos“ (Graikija) ekipose.
Medicininę patikrą Kaune jau sėkmingai įveikęs L.Račičius „Kauno Žalgirio“ klube vilkės 4-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.