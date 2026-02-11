SportasFutbolas

Griausmas „Premier“ lygoje: atleistas „Tottenham“ treneris

2026 m. vasario 11 d. 13:16
Anglijos „Premier“ lygoje atleistas dar vienas treneris.
Londono „Tottenham“ klubas oficialiai paskelbė, kad nuspręsta išsiskirti su treneriu Thomasu Franku.
Vos 7 pergales per 26 rungtynes iškovojęs „Tottenham“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje yra vos 16-oje vietoje. Tuo tarpu UEFA Čempionų lygoje Londono ekipa per 8 rungtynes pasiekė 5 pergales ir tiesiogiai pateko į atkrintamąsias.
Praėjusį sezoną „Tottenham“ aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje liko 17-i, tačiau gegužės mėnesį laimėjo UEFA Europos taurę, finale nugalėję „Manchester United“.
T. Franko vadovaujami „Tottenham“ futbolininkai per 38 dvikovas iškovojo 13 pergalių, 11 rungtynių sužaidė lygiosiomis ir patyrė 14 pralaimėjimų.
