Į lyderių grupę besitaikantys klubai barstė taškus – „Chelsea“ išleidom iš rankų pergalę

Londono ekipa su „Leeds United“ su visišku vidutinioku mačą baigė lygiosiomis 2:2. „Chelsea“ pirmavo po Joao Pedro ir Cole‘o Palmerio pirmavo 2:0 sužaidus beveik valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
Tačiau nuo 67 min. per penkias Lukas Nmecha ir Noah Okaforas padarė taip, kad „Leeds United“ išlygino rezultatą.
Tuo tarpu kitame mače „Newcastle United“ svečiuose 2:1 įveikė Londono „Tottenham“ futbolininkus.
Garsiausias turo lygiąsias iškovojo vienas iš autsaiderių „West Ham United“, kuris neįtikėtiname mače neleido 3 taškus iškovoti „Manchester United“ ir sužaidė 1:1.
Įvartį 50 min. pelnė T.Sourčekas, o Mančesterio įvartis 63 min., kurį pelnė Casemiro, VAR buvo anuliuotas.
Galiausiai per 6-ąją teisėjo pridėtą laiką išlyginamąjį įvartį pelnė B. Šeško.
Antradienio mačo rezultatai:
Lomdono „Chelsea“ – „Leeds United“ 2:2
Lioverpulio „Everton“ – „Bournemouth“ 1:2
„Tottenham Hotspur“ – „Newcastle United“ 1:2
„West Ham United“ – „Manchester United“ 1:1
