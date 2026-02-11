Internautai leipsta juokais: dėl „Manchester United“ rezultatų sirgalius jau antrus metus negali apsikirpti

F. Ilettas, geriau žinomas slapyvardžiu „The United Strand“, 2024 metų spalio 5 dieną paskelbė, jog nesikirps savo plaukų iki tol, kol jo palaikomas Mančesterio klubas neiškovos 5 pergalių paeiliui.
Pasirinktas laikas – ne pats geriausias: „Manchester United“ tokios pergalių serijos pasiekti vis dar nesugebėjo, o per šį laikotarpį komandai vadovauja jau penktas skirtingas strategas.
„The United Strand“ paskelbus apie šį iššūkį komandai vadovavo Erikas ten Hagas, jį pakeitė laikinasis treneris Ruudas van Nistelrooy'us, o tuomet komandos vairą perėmė Rubenas Amorimas. Portugalas po 63 rungtynių buvo atleistas, o ji porai mačų pakeitė Darrenas Fletcheris.
Galiausiai naujuoju vyriausiuoju treneriu buvo paskirtas Michaelas Carrickas. Naujasis strategas iškart komandos aistruolius nudžiugino pergalėmis prieš „Manchester City“, Londono „Arsenal“, Londono „Fulham“ ir Londono „Tottenham Hotspur“.
Penktoji pergalė buvo jau prie pat, tačiau antradienį M. Carricko auklėtiniai svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Londono „West Ham United“ klubu, kuris „Premier“ lygoje užima vos 18-ąją vietą.
„The United Strand“ gyvai transliavo, kaip su draugais stebi „Manchester United“ rungtynes, o šią transliaciją vienu metu buvo įsijungę apie 150 tūkstančių žmonių.
„Sunku. Sunku net pagalvoti. Turbūt tęsime dar kartą.
Pagrindinis privalumas yra tas, kad plaukai šiek tiek pailgės „Mažosios princesės fondui“ ir aš galėsiu juos paaukoti. Jie to ir nori. Tiesiog sunku, tikrai jaučiau, kad tai viskas.
Bet mes tęsiame, esame įsipareigoję. Pasimatysime 500-ąją dieną. Dabar turime padaryti ką nors ypatingo“, – po rungtynių nusivylęs kalbėjo sirgalius.
Praėjus 365 dienoms F. Ilettas kalbėjo su BBC portalu, kuriam atskleidė, kad šis iššūkis prasidėjo kaip juokelis dėl prastos komandos formos ir buvo tikimasi, kad jis truks vos kelis mėnesius.
„Tiesiog noriu pradžiuginti kitus „Manchester United“ gerbėjus šiuo keistu klubo laikotarpiu.
Maniau, kad viskas baigsis per tris ar keturis mėnesius. Tai turėjo tebūti juokelis ir viskas. Bet taip nepavyko“, – anksčiau BBC portalui teigė futbolo aistruolis.
„The United Strand“ per šį laikotarpį „Instagram“ platformoje surinko net 1,4 mln. sekėjų.
Įvairiuose socialiniuose tinkluose kuriami memai, futbolo gerbėjai dažnai mini F. Ilettą kalbėdami apie komandos rezultatus ir netgi profesionalūs apžvalgininkai transliacijos metu juokauja apie apie „The United Strand plaukus“.
Nors daugelis į šį iššūkį žiūri kaip į juokelį ir vaikino pasiaukojimą, kiti piktinasi, jog gerbėjas prastus „Manchester United“ rezultatus naudoja savo naudai.
Klubo legenda Wayne'as Rooney netgi abejoja ar vaikinas iš tiesų trokšta savo palaikomos komandos pergalių. Prieš rungtynes su „West Ham United“ anglas negailėjo kritikos „The United Strand“.
„Kalbame apie Michaelą Carricką ir „Man United“ bandymą laimėti penktas rungtynes iš eilės, o visa ši istorija gali priversti šį vaikiną nusivilti. Lažinuosi, kad jis būtų sugniuždytas, jei „Man United“ laimėtų penktas rungtynes, nes staiga jis taptų nereikšmingas“, – savo nuomonę tinklalaidėje „No Tippy Tappy Football“ pateikė W. Rooney.
Sekančiuose penkiuose susitikimuose „Manchester United“ susitiks su Liverpulio „Everton“, Londono „Crystal Palace“, „Newcastle United“, Birmingemo „Aston Villa“ ir „Bournemouth“, o F. Ilettas anksčiausiai apsikirpti galės kovo 20 dieną.
