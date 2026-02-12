SportasFutbolas

Anglijoje – lyderių taškų nebarstymo metas

2026 m. vasario 12 d. 00:58
Lrytas.lt
Anglijos futbolo čempionate trečiadienį sužaisti penki mačai, o pirmaujantys klubai iškovojo pergales. Jei „Manchester City“ neturėjo vargų, tai trečia žengianti Birmingamo „Aston Villa“ turėjo pasikankinti. Laimėjo ir titulą ginantis „Liverpool“.

„Manchester City“ namuose 3:0 sutriuškino Londono „Fulham“ futbolininkus ir su 53 taškais ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Fulham“ su 34 taškais žengia dvyliktas.
Po dviejų nevykusių mačų atsigavo „Astov Villa“, kuri sunkiai, tačiau iškovojo 3 taškus, įveikęs „Brighton“ 1:0.
Viską lėmė 86 min. pelnytas į savo vartus J. Hinshelwoodo įvartis. Po šio laimėjimo Birmingamas žengia trečias su 50 taškų.
Sunkiai save atrandantis čempionas „Liverpool“ šiaip ne taip įveikė vidutinioką „Sunderland“ 1:0. Nugalėtojų gretose pasižymėjo V. van Dijkas 61 min.
„Sundelrand“ savo aikšteje nebuvo šiame sezone iki tol pralaimėjęs. Dabar Liverpulio klubas su 42 taškais įsitvirtino 6 vietoje.
Birmingamo „Aston Villa“ – „Brighton“ 1:0
„Manchester City“ – Londono „Fulham“ 3:0
„Nottingham Forest“ – „Wolves“ 0:0
„Crystal Palace“ – „Burnley“ 2:3
„Sunderland“ – „Liverpool“ 0:1

