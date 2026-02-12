Tautų lygos burtus išvydęs E. Jankauską šįkart pradžiugo: „Nesiskundžiame“

Lietuvos rinktinės strategas Edgaras Jankauskas dalyvavo Briuselyje surengtoje burtų ceremonijoje bei pasidalino savo įžvalgomis apie D diviziono burtus ir 2026 metais laukiančius iššūkius.
„Nesiskundžiame šiais burtais. Žinome, kad visos komandos šioje grupėje yra mums įveikiamos. Lengvų rungtynių mums niekas nežada ir reikia dėti visas pastangas, kad koptume į aukštesnę grupę“, – teigė E. Jankauskas.
Azerbaidžano rinktinė 2024–2025 metų Tautų lygos sezone patyrė panašų siužetą, kaip ir lietuviai, užimdami paskutinę vietą C divizione. Lichtenšteino komanda lig šiol rungėsi tik D diviziono pakopoje.
„Aišku, Azerbaidžanas yra aukštesnio lygio komanda nei Lichtenšteinas. Jos sudėtyje žaidžia futbolininkai, turintys europinės patirties, nes „Qarabag“ komanda dažnai stebina Europą savo futbolu. Ji labiausiai išsiskirianti komanda vietiniame čempionate, kuri daugiausiai išleidžia žaidėjų į rinktinę.
Žinome, kad tai pietietiško tipažo rinktinė, gana techniška. Paskutiniais metais ji neišgyveno savo geriausių laikų, tačiau, manau, kad azerbaidžaniečiai nėra patenkinti savo žaidimu ir pasiekimais. Visos komandos šioje grupėje turės vienodą tikslą – kilti aukščiau“, – komentavo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris.
Azerbaidžano futbolo pirmenybės šiuo metu turi lietuvišką akcentą – „Sabah“ futbolo klubą treniruoja Valdas Dambrauskas. Paklaustas, ar ketina pasikalbėti su V. Dambrausku, Lietuvos rinktinės treneris patvirtino šią galimybę.
„Be abejo, kad su Valdu pakalbėsime. Mačiau, kad keletas žaidėjų yra ir iš jo treniruojamos komandos dabartinėje Azerbaidžano rinktinės sudėtyje. Surinksime visą įmanomą informaciją, kad būtume visapusiškai maksimaliai pasiruošę šioms rungtynėms“, – sakė E. Jankauskas.
Lietuvos vyrų rinktinės šį pavasarį lauks dvejų kontrolinių rungtynių atkarpa. Kovo 26 dieną mūsiškiai rungsis prieš Moldovos rinktinę Kišiniove, „Zimbru“ stadione. Po to, kovo 29 dieną lietuviai priims Sakartvelo atstovus Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
„Jau ruošiamės ir žiūrime, kokioje formoje yra mūsų žaidėjai, kas pradėjo pasirodymą 2026 metais čempionatuose, o kas dar pasiruošimo fazėje. Dar yra laiko sudaryti galutinį rinktinės sąrašą, kuris priklausys nuo futbolininkų žaidybinės formos. Turėsime dvejas kontrolines rungtynes, galvosime ir apie būsimą Baltijos taurės turnyrą.
Šitie metai mums labai svarbūs. Norime pergalių, norime laimėti Baltijos taurę, tad visi turim turėti vienodą tikslą ir dėti maksimaliai pastangas, kad jį pasiektume“, – reziumavo E. Jankauskas.