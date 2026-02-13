„Džiugui“ suteikta TOPLYGOS licencija

Įvertinęs klubo pateiktus dokumentus, LFF Apeliacinis licencijavimo komitetas priėmė sprendimą apeliaciją svarstyti ir patenkinti – klubui išduota 2026 metų sezono TOPLYGOS licencija.
Po šio sprendimo galutinis 2026 metų TOPLYGOS licencijos gavėjų sąrašas yra: „Kauno Žalgiris“, Kauno rajono „Hegelmann“, Vilniaus „Žalgiris“, Marijampolės „Sūduva“, FA „Šiauliai“, „Panevėžys“, Telšių „Džiugas“, Gargždų „Banga“, Vilniaus „Riteriai“, Vilniaus rajono „TransINVEST“, Tauragės „Tauras“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.
Galutinį 2026 metų TOPLYGOS dalyvių sąrašą tvirtins LFF Vykdomasis komitetas.
Artimiausiu metu bus paviešintas pirmų dviejų ratų TOPLYGOS tvarkaraštis, čempionato startas – vasario 21 dieną. BTV kanalu Vilniaus „Žalgirio“ ir Telšių „Džiugo“ rungtynių transliacija prasidės nuo 14 val., dvikovos startas „Sportimos“ manieže – 14.15 val.
Antroji transliacija BTV kanalu numatoma tuo pačiu metu vasario 22-ąją. Marijampolės futbolo arenos manieže prasidėsianti akistata tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei Gargždų „Bangos“ irgi startuos nuo 14.15 val.
1-ojo turo tvarkaraštis:
Vasario 21 diena:
14.15 val. Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“ | „Sportimos“ maniežas
Vasario 22 diena:
13 val. „Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“ | „Beržų“ progimnazijos stadionas
14.15 val. Kauno rajono „Hegelmann“ – Gargždų „Banga“ | Marijampolės futbolo arenos maniežas
17 val. Vilniaus rajono „TransINVEST“ – FA „Šiauliai“ | „Sportimos“ maniežas
Vasario 23 diena:
19 val. Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“ | „Sportimos“ maniežas