Madride – „Barcelona“ futbolininkų pažeminimas

Katalonai išvykoje 0:4 (0:4) buvo sutriuškinti Madrido „Atletico“ ekipos.
Jau rungtynių pradžioje – 6-ąją minutę Ericas Garcia pasiuntė kamuolį į savus vartus ir atidarė „Atletico“ įvarčių sąskaitą.
Kiti įvarčiai taip pat skriejo pirmajame kėlinyje. Tiksliais smūgiais pasižymėjo Antoine Griezmannas, Ademola Lookmanas ir Julianas Alvarezas.
Negana to, 85-ąją minutę „Barcelona“ gynėjas E. Garcia už grubią pražangą buvo nubaustas raudona kortele.
Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos kovo 3 d.
BarcelonaMadrido AtleticoIspanijos futbolo taurė
