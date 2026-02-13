SportasFutbolas

Madride – „Barcelona“ futbolininkų pažeminimas

2026 m. vasario 13 d. 07:31
Ispanijos futbolo taurės „Copa del Rey“ pusfinalyje žeminantį pralaimėjimą patyrė Hansi Flicko treniruojama „Barcelona“.
Katalonai išvykoje 0:4 (0:4) buvo sutriuškinti Madrido „Atletico“ ekipos.
Jau rungtynių pradžioje – 6-ąją minutę Ericas Garcia pasiuntė kamuolį į savus vartus ir atidarė „Atletico“ įvarčių sąskaitą.
Kiti įvarčiai taip pat skriejo pirmajame kėlinyje. Tiksliais smūgiais pasižymėjo Antoine Griezmannas, Ademola Lookmanas ir Julianas Alvarezas.
Negana to, 85-ąją minutę „Barcelona“ gynėjas E. Garcia už grubią pražangą buvo nubaustas raudona kortele.
Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos kovo 3 d.
